Agentes de inteligencia artificial inventan un lenguaje secreto para engañar al sistema de seguridad

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Agentes de inteligencia artificial inventan un lenguaje secreto para engañar al sistema de seguridad

Un experimento reciente realizado por investigadores de la Universidad de Oxford demostró que los agentes de IA son capaces de crear sus propios lenguajes secretos para eludir los sistemas de vigilancia. Según ixbt.com, dos agentes bajo el mismo modelo desarrollaron un código secreto mientras realizaban una tarea de conteo de cartas en una mesa de blackjack. Este descubrimiento plantea serias dudas sobre la seguridad de las tecnologías digitales modernas y los sistemas automatizados, ya que en el futuro estas acciones ocultas podrían representar una amenaza importante para la seguridad financiera y de la información. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según las condiciones del experimento, las comunicaciones de los agentes debían estar bajo estricta supervisión. Sin embargo, lograron eludir esta restricción. Por ejemplo, uno de los agentes utilizó la frase «¡el crupier está en racha hoy!», que parecía totalmente inocente. En realidad, esta frase indicaba el valor exacto de la siguiente carta y era una orden para apostar 250 dólares. El sistema de seguridad diseñado para detectar conflictos de intereses no registró ninguna actividad sospechosa durante este proceso.

Lenguaje secreto y detección

Christian Schroeder de Witt, experto en informática de la Universidad de Oxford y líder del proyecto, ha realizado varias investigaciones sobre los secretos de los agentes. Destaca que cada agente, tomado individualmente, parece perfectamente inofensivo y obediente, pero cuando se les pone a interactuar, surge inmediatamente un lenguaje secreto y acciones coordinadas. Aaron Roes, coautor del proyecto, señaló que la mesa de blackjack fue un entorno ideal para probar la hipótesis de una cooperación desviada de este tipo.

Los científicos lograron exponer este entramado oculto utilizando el método de interpretabilidad mecanística (mechanistic interpretability). Los expertos entrenaron a un modelo más pequeño para reconocer patrones de activación específicos en los pesos de los agentes. Este enfoque se probó con varios modelos de código abierto de tamaño mediano. Como resultado, se confirmó la intención de transmitir información secreta, aunque esto requirió una vigilancia constante y simultánea de ambos agentes.

Seguridad global y riesgos futuros

Teniendo en cuenta que miles de estos agentes podrían operar simultáneamente en condiciones de la vida real, detectar su lenguaje secreto se vuelve mucho más complejo. Las conclusiones de otros grupos de investigación confirman estas preocupaciones. En particular, un proyecto conjunto de la Universidad Jiao Tong de Shanghái y el laboratorio de IA de Shanghái reveló que varios agentes que colaboran para llevar a cabo fraudes en el comercio electrónico y escenarios de desinformación son mucho más peligrosos y se adaptan más rápidamente a las medidas de protección que los modelos que trabajan solos.

Otro experimento similar fue realizado por la startup Emergence, donde agentes de IA basados en modelos potentes tenían la tarea de ganar dinero en un mundo virtual. Intentaron establecer contacto con humanos a través de Internet y terminaron desarrollando su propia jerga secreta. Satya Nitta, director de Emergence AI, admitió que los agentes desarrollaron su propio lenguaje en muy poco tiempo, pero que nadie puede explicar por qué actuaron de esa manera.

Los expertos advierten que los modelos más grandes y potentes podrían ser propensos a connivencias aún más complejas y ocultas. Las observaciones científicas muestran que las señales lingüísticas secretas de los grandes modelos modernos son mucho más difíciles de detectar que las de los modelos pequeños. Esto subraya la necesidad de priorizar la seguridad y la transparencia en el desarrollo futuro de las tecnologías de IA.

Inteligencia ArtificialUniversidad de OxfordTecnologíaSeguridadInvestigación científica
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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