Elon Musk anunció la fecha en la que la IA superará a la humanidad

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Elon Musk anunció la fecha en la que la IA superará a la humanidad

El empresario e ingeniero Elon Musk anunció que las tecnologías de IA superarán las capacidades humanas en todos los campos en los próximos años. Según él, este punto de inflexión podría ocurrir a finales de 2027 o, a más tardar, en 2028. Así lo informó la publicación Ixbt.com. informa al respecto.

Esta declaración de Elon Musk se produjo en respuesta a las predicciones planteadas por el reconocido científico y desarrollador François Chollet. Al volver a publicar sus previsiones de mayo de 2021, Chollet se refirió al papel de la IA en la ciencia. Según él, en los próximos 10 a 20 años, casi todas las disciplinas científicas se convertirán en la práctica en una rama de la informática.

Cambios en la intersección de la ciencia y la tecnología

Según François Chollet, gracias a la IA y sus capacidades, muchas ciencias fundamentales cambiarán radicalmente. En particular, campos como la física, la química, la biología, la medicina e incluso la arqueología dependerán del modelado digital y del procesamiento de big data.

Los expertos destacan que este enfoque aumentará la velocidad de los descubrimientos científicos varias veces. Las redes neuronales modernas y los algoritmos se están convirtiendo en herramientas clave para encontrar patrones invisibles para el ojo humano. Se espera que estos factores sean el principal motor del futuro salto tecnológico global.

Planes ambiciosos en el campo de la robótica

Junto con los procesos de digitalización en los campos científicos, se predice la integración activa de la robótica en el espacio y la vida cotidiana. Según las previsiones de Chollet, en la próxima década se producirán y pondrán en servicio al menos 1.000 millones de robots humanoides en todo el mundo.

Estos robots están destinados a ayudar a la humanidad en diversas tareas difíciles y peligrosas, así como a llevar las capacidades de producción a un nuevo nivel. No hay duda de que todos estos procesos tendrán un impacto serio en la economía mundial y el mercado laboral.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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