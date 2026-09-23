Xiaomi presenta su primera cocina de gas con IA

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Xiaomi presenta su primera cocina de gas con IA

La marca Xiaomi ha lanzado su último producto innovador en el sector de los electrodomésticos. Según Ixbt.com, la nueva Xiaomi Mijia Smart Gas Stove 3 Max es la primera cocina de gas en la historia de la compañía equipada con tecnologías de IA, elevando la seguridad y el proceso de cocción a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com .

Este electrodoméstico destaca por sus funciones de seguridad avanzadas. En particular, el dispositivo es capaz de monitorear constantemente la temperatura de los utensilios, detectar la presencia humana en la cocina y cortar automáticamente el suministro de gas en situaciones de peligro.

Sistema de seguridad inteligente y sensores innovadores

El quemador derecho de la cocina está equipado con una sonda de titanio especial resistente a temperaturas de hasta 500 °C. Esta sonda está en contacto constante con el fondo de la olla o sartén y transmite datos al sistema central. La IA detecta si el líquido se ha evaporado o si el recipiente se está calentando vacío, cortando el gas inmediatamente.

Además, un radar especial que cubre una distancia de hasta 0,9 metros funciona frente al dispositivo. Si el usuario se aleja de la placa, el sistema emite una señal de advertencia después de 30 minutos y apaga completamente los quemadores tras 60 minutos.

Especificaciones técnicas y control

Ambos quemadores del dispositivo proporcionan una potencia total de 5200 W. Gracias a un sistema de suministro de oxígeno de doble canal y 154 orificios especiales, logran una distribución uniforme de la llama. Como resultado, el coeficiente de rendimiento térmico (KPI) alcanza el 75 %, un 12 % más que los modelos de la generación anterior.

Para comodidad del usuario, la placa admite dos temporizadores independientes de 1 a 180 minutos. El monitoreo en tiempo real de la temperatura de los utensilios, la recepción de notificaciones y el control del dispositivo se realizan a través de la aplicación Mi Home.

El cuerpo del dispositivo está cubierto con un vidrio microcristalino con un nanorrecubrimiento hidrofóbico y oleofóbico resistente a manchas y huellas dactilares, lo que facilita su limpieza.

XiaomiSmart Gas StoveTecnologíaInteligencia ArtificialElectrodomésticos
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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