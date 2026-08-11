Lava presenta el smartphone Smart 4 económico y resistente

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Lava presenta el smartphone Smart 4 económico y resistente

La empresa india Lava ha presentado oficialmente el económico smartphone Smart 4, diseñado para tareas cotidianas sencillas. Según ixbt.com, el nuevo dispositivo destaca no solo por su precio en el mercado internacional y sus funciones compactas, sino sobre todo por contar con protección de nivel militar. Ixbt.com informa .

Características técnicas y rendimiento

El smartphone funciona con Android Go, un sistema operativo optimizado para aplicaciones ligeras. Su hardware se basa en un procesador de ocho núcleos Unisoc SC9863A con una frecuencia de hasta 1,6 GHz y un acelerador gráfico IMG8322. El dispositivo incorpora 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno.

Para evitar que los usuarios sufran por la falta de espacio, el almacenamiento puede ampliarse hasta 512 GB mediante tarjetas microSD. Estas especificaciones indican que el dispositivo no está pensado para juegos exigentes, sino para llamadas, mensajería y tareas cotidianas sencillas.

Características de la pantalla y el diseño

El modelo cuenta con una pantalla LCD de 6,56 pulgadas y una resolución de 960 × 540 píxeles. Como ventaja poco común en dispositivos de este segmento de precio, la pantalla admite una frecuencia de actualización de 90 Hz, lo que hace que el movimiento de las imágenes sea más fluido.

A pesar de ser un dispositivo económico, el Lava Smart 4 incorpora varias funciones útiles que los usuarios modernos valoran. Entre ellas se encuentra un escáner instalado en el lateral del cuerpo, que protege la seguridad de su propietario.

  • Dispone de conector de audio de 3,5 mm y radio FM
  • Se carga mediante un puerto USB Type-C
  • Admite dos tarjetas SIM y redes 4G VoLTE
  • Incluye módulos Wi-Fi, Bluetooth 4.2 y GPS

Autonomía y resistencia

Una de las principales ventajas del dispositivo es su batería con una capacidad de 5000 mAh. Esta capacidad permite al smartphone conservar la carga durante mucho tiempo, aunque la potencia de carga está limitada a 10 W para mantener bajo el precio.

La cámara principal de 8 MP cuenta con un flash LED, mientras que la cámara frontal ofrece una resolución de 5 MP. Lo más importante es que el dispositivo está certificado según la norma militar MIL-STD-810H, lo que confirma la resistencia de su cuerpo a influencias externas y golpes.

Actualmente, este dispositivo móvil se comercializa en el mercado indio por tan solo 90 dólares estadounidenses. Esto lo convierte en una de las opciones más económicas y resistentes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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