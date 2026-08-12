Calentadores de agua inteligentes: Reservoir presenta un nuevo dispositivo para el hogar y la red eléctrica

Ha llegado el momento de renovar radicalmente los calentadores de agua, uno de los electrodomésticos más ignorados del hogar, pero también uno de los más importantes por su consumo energético. Normalmente, la gente solo se acuerda de estos dispositivos cuando sale agua fría de la ducha o en situaciones de emergencia. Representan casi el 18 % del presupuesto energético de los hogares y son una de las principales causas de inundaciones en las viviendas. Según información difundida por ixbt.com y otros medios tecnológicos, la startup Reservoir, que se ha propuesto resolver este problema, ha conseguido captar 8 millones de dólares para crear sus calentadores de agua inteligentes. Techcrunch.com informa .

Luke Winston-Almanzar, antiguo director comercial de la empresa de impresión 3D Formlabs, fundó el proyecto Reservoir junto con Gabriel Pari-Amon y Jake Felser. Según explica, los calentadores de agua tradicionales carecen por completo de inteligencia y la energía que consumen puede superar incluso la utilizada para conducir un vehículo eléctrico. La nueva financiación inicial de 8 millones de dólares se recaudó bajo el liderazgo de Asymmetric Capital Partners, con la participación de Founder Collective y MCJ.

Tecnología inteligente y estabilización de la red eléctrica

Tras cerrar esta ronda de financiación, la empresa está ampliando la instalación de sus dispositivos en viviendas de Boston y sus alrededores, su primer mercado. Hasta ahora, Reservoir ha instalado alrededor de 100 dispositivos y prevé elevar esa cifra a 1.000 antes de que termine el próximo año. Winston-Almanzar destaca que esto supondría alcanzar una capacidad de varios megavatios y que almacenar energía en forma de agua caliente, a escala de megavatios-hora, contribuiría enormemente a estabilizar las redes eléctricas.

A diferencia de la mayoría de los dispositivos convencionales, Reservoir puede predecir las necesidades de agua caliente de los consumidores. Esto permite al sistema calentar el depósito cuando la demanda de electricidad es baja y los precios son más económicos. Además, la bomba de calor del dispositivo es casi cuatro veces más eficiente que un calentador de agua eléctrico convencional y cinco veces más eficiente que una versión alimentada con gas natural.

Comodidad para los consumidores y planes de futuro

Los representantes de la startup entienden perfectamente que, aunque los especialistas de la red puedan sentirse atraídos por las capacidades de almacenamiento de energía, eso por sí solo no basta para convencer a los compradores comunes. La mayoría de las personas compra el calentador de agua que tenga disponible el fontanero cuando el suyo se avería. Por eso, el equipo de Reservoir trabaja con la premisa de que un producto ecológico también debe ser la opción más cómoda.

Para crear un dispositivo que las personas buscaran y compraran por iniciativa propia, la empresa incorporó varias funciones que no suelen encontrarse en los calentadores de agua convencionales. En particular, la función de calentamiento predictivo está estrechamente vinculada al almacenamiento de energía. Tras instalarse en una vivienda, el dispositivo de Reservoir estudia durante el primer mes los hábitos de consumo de agua y entrena un modelo de inteligencia artificial específico. Una vez finalizado el entrenamiento, el sistema activa la bomba de calor en los momentos más eficientes y económicos para ahorrar dinero y garantizar una reserva suficiente.

En el futuro, Reservoir planea integrar su parque de dispositivos y participar en programas de respuesta a la demanda de las empresas de servicios públicos. Estos programas ofrecen ingresos considerables a los grandes consumidores a cambio de no extraer energía de la red en determinados momentos. Winston-Almanzar señaló que la empresa está estudiando cómo utilizar estos pagos para mantener los productos Reservoir a un precio asequible.