NVIDIA prepara un plan de 500.000 millones de dólares para centros de datos de IA

NVIDIA, líder mundial del mercado, ha anunciado un ambicioso y arriesgado plan para movilizar hasta 500.000 millones de dólares destinados a construir centros de datos de inteligencia artificial. La iniciativa está generando un intenso debate en el mercado de las tecnologías avanzadas, no solo por su enorme escala financiera, sino también porque busca crear un mercado secundario para los chips gráficos que están quedando obsoletos. Esta información fue publicada por Techcrunch.com.

Según ixbt.com, grandes instituciones financieras como Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR han expresado su disposición a invertir en este gigantesco proyecto. La principal novedad detrás de estos contratos millonarios es que NVIDIA acepta garantizar con sus propios fondos que sus chips conservarán su valor cuando se utilicen como garantía.

Riesgos financieros y reacción del mercado

Según los analistas del mercado, la decisión de la compañía representa una estrategia inteligente y peligrosa al mismo tiempo. Incluso se percibió cierta preocupación en el mercado de bonos. Después, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, intervino en redes sociales y en un canal financiero para explicar detalladamente cómo se limitarían los riesgos de la empresa.

Según el plan, si el propietario de un centro de datos no puede devolver el crédito y el prestamista se ve obligado a vender los chips, pero su precio resulta inferior al previsto, NVIDIA asumirá hasta el 25 % de la diferencia. Esto podría provocar en el mundo financiero una situación de riesgo inverso, en la que las obligaciones aumenten a medida que disminuya la demanda.

Start-ups y perspectivas del mercado secundario

Tras estas maniobras financieras se encuentra otro aspecto crucial para las start-ups y las grandes empresas. Jensen Huang pretende garantizar el crecimiento de un ecosistema de hardware de IA usado para mantener estable la demanda de los equipos NVIDIA que están quedando obsoletos.

Según los cálculos de Bloomberg, la empresa está destinando miles de millones para apoyar a destacados laboratorios de inteligencia artificial como OpenAI y Anthropic, así como a proveedores de servicios cloud como CoreWeave, Nebius, Firmus y Lambda. Sin embargo, no es ningún secreto que algunos expertos comparan esta estrategia con ciertos esquemas cuestionables del pasado.

Aun así, Jensen Huang subrayó que esta iniciativa difiere de los casos anteriores. En lugar de conceder préstamos directamente a sus clientes, la empresa está incorporando capital institucional independiente al mercado de infraestructuras de IA. Esto permite proteger en el futuro parte del valor de los chips, mientras que la mayor parte de los riesgos recae en los socios financieros.