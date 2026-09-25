Los Xiaomi 18 Pro y Pro Max provocan largas colas en China

La nueva serie insignia presentada por la empresa china Xiaomi, los Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max, ha causado un interés sin precedentes en el mercado. Ya en el segundo día de ventas, las tiendas minoristas Xiaomi Home en toda China se llenaron de clientes. Este paso demuestra que la demanda sigue siendo alta entre los seguidores de la marca y que los nuevos dispositivos merecen una seria atención tecnológica. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, el presidente de Xiaomi Group, Lu Weibing, y la cuenta oficial de Xiaomi Mobile publicaron fotos interesantes tomadas en los puntos de venta durante el Festival del Medio Otoño. Las largas colas frente a las tiendas en las provincias de Henan, Shandong, Jiangsu y otras, así como la multitud alrededor de los stands de demostración, demostraron claramente el inmenso entusiasmo por los nuevos buques insignia en el mercado chino.

Capacidades técnicas y precios de los smartphones insignia

Esta gama de smartphones destaca por su diseño único y funciones avanzadas. Los dispositivos están equipados con una pantalla adicional en el panel trasero y un sistema de cámara avanzado de 200 megapíxeles, lo que lleva las capacidades de fotografía móvil a un nuevo nivel. Cabe recordar que la serie Xiaomi 18 Pro fue presentada oficialmente la noche del 23 de septiembre de este año y puesta a la venta de inmediato.

Esta línea incluye los modelos Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max, así como versiones transparentes únicas. En cuanto a los precios, la configuración básica del Xiaomi 18 Pro con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento cuesta 5999 yuanes, mientras que la variante con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento está valorada en 8999 yuanes. El Xiaomi 18 Pro Max, aún más avanzado, se vende a precios que oscilan entre 6999 y 9999 yuanes según la capacidad de memoria. Para quienes deseen versiones transparentes, el modelo Xiaomi 18 Pro comienza en 9999 yuanes, y la versión transparente Pro Max a partir de 10999 yuanes.

Planes para el mercado internacional

Otra noticia importante que alegrará a los compradores es que Xiaomi ha anunciado oficialmente el lanzamiento de esta serie en el mercado global. Según el comunicado de la empresa, los smartphones Xiaomi 18 Pro se comercializarán en el mercado mundial a finales de 2026. No obstante, se informó que las versiones globales preparadas para compradores internacionales vendrán equipadas con baterías ligeramente más pequeñas.