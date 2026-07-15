Telegram elimina un canal de servicio VPN para salvar su dominio

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Telegram elimina un canal de servicio VPN para salvar su dominio

La aplicación de mensajería Telegram ha eliminado definitivamente el canal oficial de un servicio VPN vinculado a la ciberdelincuencia. Esta medida drástica se tomó debido al riesgo de que el dominio t.me fuera bloqueado. Según la empresa Domain.me (operador de la zona de dominio .me perteneciente a Montenegro), este dominio, que sirve como el principal acortador de enlaces de la mensajería, había sido suspendido temporalmente debido a las sanciones de EE. UU. Así lo informa Ixbt.com .

El problema está relacionado con la lista de restricciones publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El enlace al canal de Telegram del servicio VPN ilegal fue incluido en dicha lista. Como resultado, debido a que el dominio t.me estaba presente en ese enlace, el operador de la zona de dominio suspendió el servicio para todo el dominio.

La herramienta favorita de los ciberdelincuentes

Se trata de un servicio VPN anónimo que operaba desde 2014 y que se promocionaba activamente en foros clandestinos. Este servicio era conocido por no llevar ningún registro (log) de las actividades de los usuarios y por no cooperar con las fuerzas del orden. Precisamente por estas características, se volvió popular entre los ciberdelincuentes.

Según las fuerzas del orden de EE. UU. y Europa, al menos 25 grupos de hackers importantes utilizaban la infraestructura de este servicio. En particular, los grupos que utilizan ransomware confiaban en esta herramienta para ocultar sus operaciones. En mayo de 2024, una operación conjunta del FBI y la policía europea puso fin a las actividades de este servicio.

Restablecimiento del dominio

Después de que la administración de la mensajería eliminara el canal sancionado, el operador Domain.me restableció el funcionamiento del dominio t.me. Anteriormente, el dominio había sido bloqueado debido a la presencia de un enlace que conducía a un recurso prohibido. Para Telegram, este es un tema crucial, ya que el dominio t.me es la herramienta principal para proporcionar enlaces cortos a usuarios, canales y bots.

Esta situación ha demostrado una vez más lo importante que es para las grandes plataformas como Telegram cumplir con las sanciones internacionales y los requisitos legales. Para los usuarios, esta noticia es relevante, ya que muchos servicios y canales públicos dentro de la mensajería funcionan a través del prefijo t.me. Si el dominio se hubiera bloqueado por completo, el sistema de enlaces externos de la mensajería podría haber quedado totalmente inoperativo.

Actualmente, Telegram y el dominio t.me funcionan con normalidad. Se espera que el equipo de la mensajería controle de forma más estricta el contenido que figura en las listas de sanciones para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Según la información de ixbt.com, este tipo de bloqueos marcan una nueva etapa en las relaciones entre los gigantes tecnológicos y los organismos reguladores interestatales.

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Abror Shuhratov
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