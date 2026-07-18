¿Zelensky destituirá a Syrsky? La presión aumenta en Kiev...

Las tensiones en el mando militar ucraniano se agudizan. Según fuentes del Financial Times, el presidente Volodímir Zelenski considera destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrsky.

Aún no se ha tomado una decisión definitiva. Sin embargo, la inesperada dimisión del ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, y las protestas en varias ciudades han intensificado las dudas sobre el futuro de Syrsky.

Zelenski reúne a los comandantes

Según el Financial Times, Zelenski planea celebrar una reunión con altos mandos militares los días 18 y 19 de julio.

Se espera que en la reunión se discuta la situación en los frentes principales, las capacidades defensivas del ejército ucraniano y los posibles candidatos para sustituir a Syrsky.

Las fuentes señalan que un relevo en el mando solo se produciría tras garantizar que la transición no perjudique la defensa en toda la línea del frente.

La dimisión de Fedorov destapa el conflicto

El ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, fue destituido en el marco de cambios gubernamentales en julio, tras solo seis meses en el cargo.

Fedorov, de 35 años, era conocido por su labor en la digitalización de servicios públicos, el desarrollo de drones y la gestión basada en datos en el sistema de defensa.

Fuentes del FT indican que Syrsky presionó a Zelenski para destituir a Fedorov tras un desacuerdo. No obstante, esto no ha sido confirmado oficialmente por la administración presidencial ni por Syrsky.

¿De qué acusó el exministro a Syrsky?

Tras su salida, Fedorov acusó al comandante en jefe de obstaculizar reformas, ralentizar la adopción de tecnología moderna y generar divisiones internas.

Alegó que iniciativas contra la corrupción y de modernización de compras no fueron apoyadas por el mando militar. El equipo de Syrsky no ha respondido detalladamente a estas acusaciones.

Los observadores ven este conflicto como un choque entre jóvenes reformistas tecnológicos y defensores de la gestión militar tradicional.

Protestas en ciudades ucranianas

La destitución de Fedorov provocó protestas en Kiev. Los manifestantes apoyaron al exministro, considerándolo un impulsor clave de las reformas en defensa.

Las protestas se extendieron a Leópolis y otras ciudades. Algunos manifestantes exigieron el regreso de Fedorov y la dimisión de Syrsky.

Estas protestas abiertas contra el mando militar en tiempos de guerra son inusuales en Ucrania. Se informa que participaron ciudadanos, militares y veteranos.

¿Cuándo se decidirá el destino de Syrsky?

Por ahora, Zelenski no ha hecho declaraciones oficiales sobre destituir a Syrsky. El informe del Financial Times se basa en fuentes y la decisión podría cambiar.

Un posible cambio de mando llega en un momento crítico. Nombrar a un nuevo líder podría aliviar la presión política interna, pero afectaría la cadena de mando y la cooperación con aliados occidentales.

La gran incógnita es si Zelenski resolverá el conflicto destituyendo a Syrsky o si el actual comandante en jefe permanecerá en su puesto.