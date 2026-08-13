En Londres existió un metro especial que transportaba cartas, no pasajeros

En el siglo XX, bajo Londres funcionó un sistema ferroviario subterráneo especial, diseñado no para pasajeros, sino exclusivamente para transportar envíos postales. Hoy conocido como «Mail Rail», este sistema está considerado uno de los proyectos de transporte más singulares de Londres. Así lo informó el Financial Times.

A comienzos del siglo XX, los atascos en las calles de Londres dificultaban cada vez más la entrega rápida de los envíos postales por toda la ciudad. Para resolver este problema, se propuso trasladar el servicio postal al subsuelo. La construcción de los túneles comenzó en la década de 1910 y el sistema entró en funcionamiento el 3 de diciembre de 1927.

El ferrocarril postal tenía una longitud aproximada de 10,5 kilómetros. Conectaba los principales centros de clasificación postal de Londres. Los pequeños trenes eléctricos, que circulaban por vías estrechas, funcionaban sin conductor y de forma automatizada. Para aquella época, se trataba de una tecnología muy avanzada.

El sistema funcionó durante 76 años, hasta 2003. Posteriormente, el transporte de los envíos postales en automóviles y otros medios resultó más eficaz y económico, por lo que se suspendió la actividad del Mail Rail.

Lo curioso es que este singular ferrocarril no desapareció por completo. Una parte situada en la zona de Mount Pleasant se conservó y, desde 2017, se convirtió en una atracción turística del Museo Postal de Londres. Hoy los visitantes pueden recorrer los túneles subterráneos en un tren especial y ver las vías por las que antiguamente se transportaban las cartas.

Así, en Londres hubo una época en la que no se transportaba a personas, sino millones de cartas en trenes subterráneos. Para su tiempo, este sistema fue una extraordinaria solución de ingeniería que aceleró la entrega del correo.