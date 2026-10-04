Honor presenta su nuevo compresor eléctrico compacto

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Honor presenta su nuevo compresor eléctrico compacto

La marca Honor ha presentado en el mercado chino el Honor Life Air Pump Lite, un compresor eléctrico portátil diseñado para inflar de forma rápida y cómoda neumáticos de coches, motos, bicicletas y equipos deportivos. Gracias a sus dimensiones compactas y funciones modernas, se espera que este dispositivo se convierta en un asistente fiable en la vida diaria para conductores y entusiastas de un estilo de vida activo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el precio del nuevo dispositivo es de 37 dólares. Este compresor portátil destaca por sus reducidas dimensiones: su carcasa mide 160 × 63 × 62 milímetros y pesa solo 583 gramos. El fabricante destaca que el volumen del dispositivo es equivalente al de una botella de agua de 500 mililitros.

Diseño compacto y control cómodo

Gracias a su pequeño tamaño, el Honor Life Air Pump Lite puede guardarse fácilmente en el bolsillo de la puerta del coche o incluso en el portavasos. El panel frontal del dispositivo cuenta con una pantalla digital que muestra con precisión los niveles de presión actuales, permitiendo al usuario un control total.

La pantalla admite cuatro unidades de medida principales: PSI, bar, kPa y kgf/cm². Además, el usuario puede preestablecer el nivel de presión deseado, tras lo cual el dispositivo se detiene automáticamente una vez alcanzada la cifra marcada.

Modos de funcionamiento y capacidades técnicas

El dispositivo ofrece cinco modos de funcionamiento para diversas necesidades: coche, moto, bicicleta, balón y un modo personalizado. El rendimiento del compresor es de 25–30 litros por minuto, con una presión máxima de hasta 11 bar.

Según los datos del fabricante, este dispositivo puede inflar un neumático de bicicleta en unos 42 segundos y un balón de baloncesto en solo 17 segundos. Por supuesto, el tiempo real puede variar según el tamaño del objeto y el nivel de presión inicial.

Capacidad de la batería y protección adicional

El Honor Life Air Pump Lite incorpora tres celdas de batería de 2500 mAh cada una. Una carga completa es suficiente para inflar cuatro neumáticos de coche o hasta 102 balones de baloncesto. La carga se realiza a través de un puerto USB-C moderno.

Para garantizar la seguridad, el compresor está equipado con un sistema de protección contra sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobretensión. Se ha previsto un canal de aire independiente para enfriar eficazmente los componentes internos. Además, la parte superior de la carcasa incluye una luz integrada útil en la oscuridad o en situaciones de emergencia.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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