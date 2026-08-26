China prueba una comunicación láser de alta velocidad entre la Tierra y la Luna

Científicos chinos han establecido con éxito, por primera vez, un canal de comunicación láser bidireccional entre la Tierra y la Luna a una distancia de más de 400 000 km. Según Ixbt.com, este experimento científico es un paso crucial para la exploración espacial y el intercambio de datos, abriendo grandes oportunidades para futuras misiones lunares. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Durante el experimento, la velocidad de transmisión desde la Tierra hacia la nave espacial fue de 1,25 Mbps, mientras que en la dirección opuesta alcanzó los 100 Mbps. Este canal descendente de alta velocidad es el factor más importante para las misiones lunares, ya que permite transmitir grandes volúmenes de imágenes, videos y datos científicos a la Tierra.

Ventajas y capacidades técnicas de la comunicación láser

La superioridad de esta tecnología es especialmente evidente en imágenes de ultra alta resolución. Según estimaciones de los investigadores, transmitir una sola imagen en formato 8K mediante radiofrecuencia tradicional a 5 Mbps tomaría entre 4 y 5 minutos, mientras que el nuevo sistema láser realiza la misma tarea en solo 12 segundos.

En comparación con la radio tradicional, los canales láser ofrecen un ancho de banda significativamente mayor y utilizan un haz muy estrecho. Esto no solo aumenta la velocidad de transmisión, sino que dificulta considerablemente la interceptación del señal por terceros.

Proceso complejo y requisitos de alta precisión

El principal desafío de esta conexión es el apuntamiento de alta precisión. El haz láser debe impactar con exactitud en un receptor en movimiento constante situado a más de 400 000 km. Incluso el error angular más pequeño podría causar una desviación de varios kilómetros cerca de la Luna.

Para mantener la conexión, el sistema calcula simultáneamente la órbita de la nave, los errores de apuntamiento del telescopio, la refracción atmosférica e incluso el tiempo que tarda el pulso láser en recorrer la distancia entre la Tierra y la Luna. Como resultado, el telescopio terrestre y el terminal espacial mantienen una alineación precisa durante el movimiento.

Recepción de señales y planes futuros

El proceso de recepción de señales también fue complejo. Tras recorrer cientos de miles de kilómetros, al detector llegan literalmente fotones primarios, los cuales deben ser aislados del ruido de fondo de la Luna, las estrellas y otras fuentes de interferencia. Para ello, los ingenieros utilizaron detectores de fotón único ultra sensibles y algoritmos especializados de procesamiento de señales.

Según el Centro de Tecnología de Ingeniería Espacial de la Academia China de Ciencias, este experimento exitoso es el primer paso para establecer una comunicación óptica completa en el sistema Tierra-Luna. En el futuro, estos canales podrían utilizarse para intercambiar datos con orbitadores lunares, estaciones automáticas y la futura infraestructura en la superficie lunar.