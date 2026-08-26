Xiaomi presenta un nuevo calentador de grafeno que calienta en tres segundos

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Xiaomi presenta un nuevo calentador de grafeno que calienta en tres segundos

La empresa tecnológica Xiaomi ha presentado un nuevo dispositivo de calefacción compacto y de alta eficiencia llamado Mijia Graphene Heater C. Según Ixbt.com, este producto fue anunciado en la plataforma de crowdfunding Youpin de la marca, y sus ventas iniciales en el mercado chino están programadas para el 2 de septiembre de este año. Así lo informa Ixbt.com .

En esta etapa, el calentador se ofrece a un precio muy asequible. El precio del producto en la campaña de crowdfunding es de solo 179 yuanes, es decir, aproximadamente 25 dólares estadounidenses. Se espera que esta política de precios haga que el dispositivo sea aún más popular y atractivo para los compradores.

Diseño minimalista y comodidad

El nuevo dispositivo está diseñado con el estilo minimalista tradicional de la empresa y puede adaptarse fácilmente al interior de cualquier habitación. Las dimensiones del calentador son de 175 × 175 × 472 milímetros y su peso es de solo 1,65 kilogramos aproximadamente.

En la parte superior de la estructura hay un regulador especial para controlar la temperatura. Para facilitar el traslado del dispositivo de una habitación a otra, se ha previsto un asa oculta en el panel posterior.

Calentamiento rápido y especificaciones técnicas

El Mijia Graphene Heater C tiene una función de rotación en un ángulo de 80 grados para distribuir el aire caliente de manera uniforme en la habitación. La parte frontal del dispositivo está equipada con una abertura ancha y curva, así como con una rejilla microperforada, lo que garantiza que el flujo de aire sea más suave y constante.

El proceso de calentamiento se realiza mediante un elemento de grafeno moderno y un potente ventilador con motor de corriente continua. Según Xiaomi, gracias a esta tecnología, el dispositivo es capaz de alcanzar la temperatura de funcionamiento en solo 3 segundos.

Modos de funcionamiento y potencia

El dispositivo ofrece a los usuarios dos modos de potencia principales: 1200 vatios y 2000 vatios. El fabricante señala que, al usar el calentador a máxima potencia, bastan unos 10 minutos para calentar significativamente una habitación.

Se espera que este calentador compacto y económico se convierta en una de las soluciones prácticas para calentar rápidamente hogares u oficinas durante los próximos días fríos.

XiaomiGraphene HeaterTecnologíaCalentadorYoupin
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Abror Shuhratov
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