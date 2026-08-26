Huawei y HP firman un acuerdo sobre tecnologías Wi-Fi

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Huawei y HP firman un acuerdo sobre tecnologías Wi-Fi

El gigante tecnológico chino Huawei y la reconocida empresa estadounidense HP han firmado un acuerdo global plurianual sobre patentes. Según ixbt.com, las partes han llegado a un acuerdo sobre el uso conjunto de estándares de comunicación inalámbrica y la concesión de licencias cruzadas de derechos de propiedad intelectual. Este contrato pone fin a todas las disputas previas entre ambas compañías y abre una nueva página de cooperación para los participantes del mercado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el acuerdo firmado, HP obtuvo el derecho de utilizar los desarrollos de Huawei en sus computadoras personales, portátiles, impresoras y otros tipos de dispositivos. A su vez, el fabricante chino también obtuvo la posibilidad de utilizar los desarrollos tecnológicos patentados de su socio estadounidense. Esto servirá para aumentar la competitividad de los productos de ambas partes.

De las disputas de patentes a la asociación estratégica

La conclusión de este acuerdo se debe a los conflictos legales que surgieron entre las partes en los últimos años. En particular, en agosto de 2025, Huawei presentó una demanda ante un tribunal estadounidense acusando a HP de utilizar patentes relacionadas con la tecnología Wi-Fi 6 sin la licencia correspondiente. La demanda señalaba el uso no autorizado de desarrollos clave que aseguran la transmisión de datos en redes locales inalámbricas.

Para suavizar la situación, HP se unió posteriormente al programa de patentes Wi-Fi 6 de la organización Sisvel, formalizando el derecho a utilizar cerca de 2000 patentes relacionadas con este estándar. Sin embargo, este acuerdo global actual no solo cierra las demandas pasadas, sino que amplía el alcance de la cooperación.

Estándares Wi-Fi de nueva generación y condiciones financieras

El nuevo acuerdo de licencia firmado incluye no solo el popular Wi-Fi 6, sino también los estándares Wi-Fi 7, que son más modernos y rápidos. Esto permite a las empresas implementar capacidades de conexión inalámbrica de última generación en sus dispositivos.

De acuerdo con los términos del contrato, HP realizará ciertos pagos de licencia a Huawei por las tecnologías de comunicación inalámbrica avanzadas utilizadas. Según los expertos, este tipo de acuerdos de patentes son la forma más óptima para que las grandes corporaciones tecnológicas reduzcan los costos legales y aseguren un desarrollo sostenible en el mercado.

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Abror Shuhratov
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