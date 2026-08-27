Samsung Galaxy S26 FE presentado: 7 años de soporte e IA

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Samsung Galaxy S26 FE presentado: 7 años de soporte e IA

Samsung ha presentado oficialmente el Galaxy S26 FE, el miembro más asequible de la familia de flagships Galaxy S26. Según Ixbt.com, el nuevo dispositivo cuenta con mejoras significativas respecto a su predecesor, incluyendo un procesador moderno de 3 nm y capacidades ampliadas de Galaxy AI. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

Este modelo es el primero de la familia Galaxy S26 en funcionar con Android 17 y One UI 9 desde su lanzamiento. Además, el fabricante ha trasladado funciones avanzadas que debutaron en flagships más caros a este modelo asequible, creando comodidades adicionales para los usuarios.

Capacidades y especificaciones técnicas del smartphone

El dispositivo está equipado con una pantalla OLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1900 nits. La batería tiene una capacidad de 4900 mAh y admite carga rápida por cable de 45 W y carga inalámbrica de 15 W.

El bloque de cámara principal incluye un sensor principal de 50 MP, un módulo teleobjetivo de 8 MP que ofrece zoom óptico 3x y zoom combinado 30x, y un objetivo ultra gran angular de 12 MP. La cámara frontal también cuenta con un sensor de 12 MP.

Inteligencia artificial y software

El modelo Galaxy S26 FE permite, mediante la función My FanCam, seguir automáticamente a una persona seleccionada en un video ya grabado y mantenerla en el centro del encuadre. Horizon Lock mantiene el horizonte del video estable incluso cuando el smartphone gira 360 grados.

Además, se ha mejorado el modo de fotografía nocturna Nightography y se ha añadido la función Photo Assist, que permite editar fotos mediante comandos de texto. El asistente Now Brief ayuda a crear widgets de información sobre alimentación, salud o clima mediante lenguaje natural.

La compañía promete siete años de actualizaciones importantes del sistema operativo y parches de seguridad para este modelo. Los compradores recibirán, además, una suscripción de seis meses al servicio Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento en la nube.

El nuevo Galaxy S26 FE saldrá a la venta en tres colores. El precio de la versión base con 128 GB de almacenamiento es de 700 dólares, y se espera que llegue al mercado a principios de septiembre.

SamsungGalaxy S26 FEGalaxy AIAndroid 17Smartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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