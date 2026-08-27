El servicio «Beri zaryad» en Yandex ofrece nuevas posibilidades para usuarios con teléfonos descargados

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El servicio «Beri zaryad» en Yandex ofrece nuevas posibilidades para usuarios con teléfonos descargados

En Moscú, la red de estaciones de carga «Beri zaryad» ha cambiado radicalmente las condiciones de alquiler para los usuarios cuyo smartphone se ha quedado totalmente sin batería. Ahora es posible utilizar estos dispositivos sin necesidad de entrar en una aplicación específica, lo que supone una gran comodidad para los ciudadanos en situaciones de emergencia. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de Ixbt.com, se han añadido cables especiales a más de 5 000 estaciones en la capital. A través de ellos, es posible cargar el smartphone de forma gratuita durante cinco minutos, lo cual es suficiente para encender el dispositivo y formalizar el alquiler a través de la aplicación.

Terminales bancarios y sistema de fianza

Asimismo, cerca de 300 estaciones adicionales han sido equipadas con terminales bancarios. Gracias a ellos, los clientes cuyo smartphone no funciona en absoluto también pueden obtener un cargador; para ello, basta con acercar una tarjeta bancaria al terminal.

Se retiene una fianza temporal de 770 rublos a través de la tarjeta. Una vez devuelto el powerbank, se descuenta el coste del servicio y el importe restante se devuelve íntegramente a la tarjeta del propietario.

Planes de expansión de la red

Esta actualización ya cubre más de 5 300 estaciones, lo que representa más de la mitad de la red de Moscú. Estos puntos están instalados, en particular, en aeropuertos, estaciones de tren y grandes centros comerciales de la capital.

Según datos de la empresa, está previsto que estos cambios se extiendan en el futuro a las más de 10 000 estaciones de servicio en Moscú. En el último año, la red «Beri zaryad» en Rusia ha crecido un 60 %, superando los 60 000 puntos.

Actualmente, este servicio opera en más de 200 grandes ciudades y 800 localidades del país. Los usuarios pueden tomar un cargador en una estación y devolverlo sin dificultades en cualquier otro punto, incluso en otra ciudad.

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Abror Shuhratov
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