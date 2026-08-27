Tragedia en Nepal: 270 muertos y más de 500 extranjeros desaparecidos

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Tragedia en Nepal: 270 muertos y más de 500 extranjeros desaparecidos

El número de víctimas mortales por el devastador desastre natural en el norte de Nepal, causado por inundaciones y deslizamientos de tierra, ha llegado a 270 personas . Así lo informó la agencia de noticias « Xinhua » , citando a la policía del país.

La situación en la región sigue siendo extremadamente grave: decenas de asentamientos están bajo el agua, la infraestructura está gravemente dañada y el destino de cientos de personas es incierto.

Turistas de 30 países en peligro: el número de desaparecidos

Según los últimos datos oficiales de la Junta de Turismo de Nepal, en la zona del desastre, 644 personas se consideran desaparecidas:

  • Población local: 127 de los desaparecidos son ciudadanos nepalíes;

  • Turistas extranjeros: Se ha perdido todo contacto con 517 turistas provenientes de casi 30 países . Equipos especiales están trabajando en su búsqueda.

7,5 mil miembros de las fuerzas de seguridad y evacuación aérea

Los servicios de emergencia y unidades del ejército operan día y noche en las zonas afectadas:

  • Evacuación aérea: Según la Autoridad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, mediante helicópteros, 305 personas fueron evacuadas por airedesde las zonas de peligro;

  • Movilización masiva: Un total de 7 451 miembros de las fuerzas de seguridad, militares y rescatistas especializados han sido movilizados para las labores de búsqueda, recuperación de cuerpos y rescate de supervivientes.

El gobierno de Nepal está acelerando las labores de búsqueda en las zonas del desastre utilizando todos los recursos disponibles.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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