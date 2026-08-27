La versión web de la mensajería Max gana popularidad en dispositivos Apple

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La versión web de la mensajería Max gana popularidad en dispositivos Apple

La tasa de uso activo de la versión web de la mensajería Max entre los usuarios de Apple ha aumentado significativamente. Según informa ixbt.com, más de 10 millones de propietarios de iPhone y iPad han añadido este servicio a la pantalla de inicio de sus dispositivos. Así lo comunica Ixbt.com.

Según el servicio de prensa de la empresa, más de la mitad de los usuarios activos de la mensajería Max en dispositivos Apple han activado las notificaciones. Esto permite estar al tanto de los mensajes y llamadas en tiempo real.

Funcionalidades de la versión web

Este formato web ofrece a los usuarios acceso completo a las últimas actualizaciones del servicio. Entre ellas se incluyen canales públicos, historias y funciones para comentar publicaciones.

El proceso de instalación de la aplicación Max en la pantalla de inicio del dispositivo consta de unos sencillos pasos:

  • Abrir el sitio web.max.ru a través del navegador Safari
  • Pulsar el botón «Compartir» y seleccionar la sección «Mostrar más»
  • Elegir la opción «Añadir a la pantalla de inicio» y confirmar la acción
Tras realizar estas acciones, aparecerá el icono. A continuación, el usuario deberá iniciar sesión en su cuenta y autorizar el envío de notificaciones.

Integración práctica y audiencia

Al pulsar sobre una notificación, el iPhone abre la aplicación Max instalada. Si la aplicación no está disponible, el sistema redirige automáticamente a la versión web de la mensajería.

Según datos de la empresa, en agosto de 2026, la audiencia total de la plataforma Max superó los 130 millones de usuarios. Actualmente, el servicio cuenta con chats, llamadas de audio y video, mensajes de voz, transferencia de archivos pesados y transferencias de dinero. También se están desarrollando activamente canales de información, miniaplicaciones y chat-bots.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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