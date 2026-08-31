Estado de emergencia declarado en India tras el desbordamiento de un embalse

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Estado de emergencia declarado en India tras el desbordamiento de un embalse

La situación se ha vuelto crítica en el estado indio de Maharashtra. El nivel de agua en el embalse de Bhatghar al haber alcanzado el 99 % , ha obligado a reforzar las medidas de seguridad en la zona.

Según los informes, las fuertes inundaciones registradas en Nepal, junto con las continuas e intensas lluvias monzónicas, han provocado un aumento repentino del nivel del embalse.

Una vez que el nivel del agua alcanzó uno de sus puntos más altos, se comenzó a liberar el exceso de agua para prevenir posibles riesgos. El agua está siendo desviada hacia el río Nira .

Las autoridades locales están tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población. Se ha declarado el estado de emergencia en la región.

Los expertos temen que la situación pueda complicarse aún más si las lluvias monzónicas continúan.

Aunque la situación está bajo control por ahora, se recomienda a los residentes que sigan las medidas de precaución.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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