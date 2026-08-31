El Golfo Pérsico en llamas: el ejército iraní lanza un ataque con drones contra territorio de los EAU

Las tensiones político-militares en Oriente Medio han alcanzado una etapa peligrosa. El ejército de la República Islámica de Irán anunció oficialmente haber llevado a cabo un ataque masivo con decenas de drones de combate contra la base aérea de Al-Minhad, situada en territorio de los Emiratos Árabes Unidos y de importancia estratégica.

Este ataque a gran escala podría desestabilizar gravemente el equilibrio de seguridad en el Golfo Pérsico y sus alrededores.

Objetivo del ataque: helicópteros y contingente militar de EE. UU.

En un comunicado oficial, el servicio de prensa del ministerio de defensa iraní detalló el ataque de la siguiente manera:

Objetivos principales: El ataque de drones se dirigió directamente contra la flota de helicópteros de las fuerzas armadas estadounidenses estacionadas en la base de Al-Minhad, así como contra las zonas ocupadas por personal militar estadounidense;

Decenas de drones de combate: En el ataque se utilizaron simultáneamente numerosos drones kamikazes y de combate, con el objetivo de dañar la infraestructura de la base.

La importancia estratégica e internacional de la base de Al-Minhad

Esta importante instalación militar en los EAU se considera un centro logístico crucial para la coalición occidental: