El Golfo Pérsico en llamas: el ejército iraní lanza un ataque con drones contra territorio de los EAU

·6·Mundo
El Golfo Pérsico en llamas: el ejército iraní lanza un ataque con drones contra territorio de los EAU

Las tensiones político-militares en Oriente Medio han alcanzado una etapa peligrosa. El ejército de la República Islámica de Irán anunció oficialmente haber llevado a cabo un ataque masivo con decenas de drones de combate contra la base aérea de Al-Minhad, situada en territorio de los Emiratos Árabes Unidos y de importancia estratégica.

Este ataque a gran escala podría desestabilizar gravemente el equilibrio de seguridad en el Golfo Pérsico y sus alrededores.

Objetivo del ataque: helicópteros y contingente militar de EE. UU.

En un comunicado oficial, el servicio de prensa del ministerio de defensa iraní detalló el ataque de la siguiente manera:

  • Objetivos principales: El ataque de drones se dirigió directamente contra la flota de helicópteros de las fuerzas armadas estadounidenses estacionadas en la base de Al-Minhad, así como contra las zonas ocupadas por personal militar estadounidense;

  • Decenas de drones de combate: En el ataque se utilizaron simultáneamente numerosos drones kamikazes y de combate, con el objetivo de dañar la infraestructura de la base.

La importancia estratégica e internacional de la base de Al-Minhad

Esta importante instalación militar en los EAU se considera un centro logístico crucial para la coalición occidental:

  • Nodo de la coalición internacional: La base de Al-Minhad es utilizada ampliamente no solo por EE. UU., sino también por el Reino Unido y Australia como centro principal para coordinar sus operaciones logísticas, de suministro y transporte en Oriente Medio;

  • Escalada del riesgo regional: Este ataque directo de Irán expone la seguridad aérea de los EAU y de los países del Golfo Pérsico a nuevas amenazas.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Estado de emergencia declarado en India tras el desbordamiento de un embalseEstado de emergencia declarado en India tras el desbordamiento de un embalseHoy, 16:10Roban un collar de 673 diamantes a plena luz del día en VienaRoban un collar de 673 diamantes a plena luz del día en VienaHoy, 15:381800 personas movieron a mano una torre de castillo de 360 toneladas1800 personas movieron a mano una torre de castillo de 360 toneladasHoy, 15:24En California, una osa y sus tres oseznos rescatados de un depósito de aguaEn California, una osa y sus tres oseznos rescatados de un depósito de aguaHoy, 14:45Una pareja francesa verificó no ser hermanos antes de casarseUna pareja francesa verificó no ser hermanos antes de casarseHoy, 14:21« Pánico en Berlín »: un partido contrario a las sanciones contra Rusia se acerca al poder« Pánico en Berlín »: un partido contrario a las sanciones contra Rusia se acerca al poderHoy, 14:12
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia