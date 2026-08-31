El reloj inteligente Huawei Watch D3 presentado antes de su lanzamiento oficial

El gigante tecnológico chino Huawei presentó por primera vez al público general su nueva generación de reloj inteligente, el Huawei Watch D3, durante el congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC 2026). Esta demostración, realizada antes del lanzamiento mundial oficial, reveló las principales capacidades médicas del dispositivo y captó la atención de los cardiólogos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, la innovación principal del nuevo gadget es su sistema mejorado de medición de la presión arterial. Los expertos de Huawei han logrado aumentar significativamente la precisión de las mediciones en este modelo, incluso durante momentos de alta frecuencia cardíaca.

Una nueva etapa en el monitoreo de la salud

Según la información proporcionada, el Watch D3 permite a los usuarios controlar su presión arterial antes y después del ejercicio físico. El reloj inteligente analiza profundamente la reacción del sistema cardiovascular a la actividad física y puede recomendar la intensidad de entrenamiento óptima basada en los indicadores obtenidos.

Además, el dispositivo se adapta de forma sensible a los cambios bruscos en las condiciones ambientales. Por ejemplo, al ascender a zonas de gran altitud o cuando la temperatura cae drásticamente, el sistema envía automáticamente un recordatorio al usuario para que verifique su presión arterial.

Normas europeas y certificación médica

El dispositivo está equipado con un sistema de monitoreo ambulatorio de presión arterial de tercera generación. El Huawei Watch D3 ha recibido la certificación oficial conforme a los estrictos requisitos del reglamento europeo de dispositivos médicos (CE MDR). Esto otorga el derecho de utilizar el reloj no solo para mediciones puntuales, sino también para el monitoreo ambulatorio continuo y el control antes y después de esfuerzos físicos.

Las capacidades del dispositivo no se limitan a la presión arterial. El modo Health Glance también ha sido mejorado significativamente en esta nueva generación. Esta función analiza de manera compleja los indicadores globales del organismo, ampliando el alcance del monitoreo de la calidad del sueño y el estado emocional del usuario.

Por el momento, la empresa no ha revelado todas las especificaciones técnicas del Huawei Watch D3. El lanzamiento mundial completo del dispositivo está programado para el 2 de septiembre de este año, fecha en la que se espera que se anuncien el precio y la disponibilidad del nuevo gadget.