El reloj inteligente Huawei Watch D3 presentado antes de su lanzamiento oficial

·5·Tecnología
El reloj inteligente Huawei Watch D3 presentado antes de su lanzamiento oficial

El gigante tecnológico chino Huawei presentó por primera vez al público general su nueva generación de reloj inteligente, el Huawei Watch D3, durante el congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC 2026). Esta demostración, realizada antes del lanzamiento mundial oficial, reveló las principales capacidades médicas del dispositivo y captó la atención de los cardiólogos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, la innovación principal del nuevo gadget es su sistema mejorado de medición de la presión arterial. Los expertos de Huawei han logrado aumentar significativamente la precisión de las mediciones en este modelo, incluso durante momentos de alta frecuencia cardíaca.

Una nueva etapa en el monitoreo de la salud

Según la información proporcionada, el Watch D3 permite a los usuarios controlar su presión arterial antes y después del ejercicio físico. El reloj inteligente analiza profundamente la reacción del sistema cardiovascular a la actividad física y puede recomendar la intensidad de entrenamiento óptima basada en los indicadores obtenidos.

Además, el dispositivo se adapta de forma sensible a los cambios bruscos en las condiciones ambientales. Por ejemplo, al ascender a zonas de gran altitud o cuando la temperatura cae drásticamente, el sistema envía automáticamente un recordatorio al usuario para que verifique su presión arterial.

Normas europeas y certificación médica

El dispositivo está equipado con un sistema de monitoreo ambulatorio de presión arterial de tercera generación. El Huawei Watch D3 ha recibido la certificación oficial conforme a los estrictos requisitos del reglamento europeo de dispositivos médicos (CE MDR). Esto otorga el derecho de utilizar el reloj no solo para mediciones puntuales, sino también para el monitoreo ambulatorio continuo y el control antes y después de esfuerzos físicos.

Las capacidades del dispositivo no se limitan a la presión arterial. El modo Health Glance también ha sido mejorado significativamente en esta nueva generación. Esta función analiza de manera compleja los indicadores globales del organismo, ampliando el alcance del monitoreo de la calidad del sueño y el estado emocional del usuario.

Por el momento, la empresa no ha revelado todas las especificaciones técnicas del Huawei Watch D3. El lanzamiento mundial completo del dispositivo está programado para el 2 de septiembre de este año, fecha en la que se espera que se anuncien el precio y la disponibilidad del nuevo gadget.

HuaweiReloj inteligenteTecnologíaSaludGadgets
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cómo saber quién llamó cuando el teléfono está apagado: Códigos USSD esencialesCómo saber quién llamó cuando el teléfono está apagado: Códigos USSD esencialesHoy, 16:33El problema de tinte rojo en la pantalla del Galaxy S26 Ultra no se ha resuelto por completoEl problema de tinte rojo en la pantalla del Galaxy S26 Ultra no se ha resuelto por completoHoy, 15:50Se presenta el smartphone HMD Asha 305 ProSe presenta el smartphone HMD Asha 305 ProHoy, 15:27Apple presentará el nuevo iPhone el 9 de septiembre: se conoce la fecha esperadaApple presentará el nuevo iPhone el 9 de septiembre: se conoce la fecha esperadaHoy, 15:17Creado en China un robot-caballo que se puede montarCreado en China un robot-caballo que se puede montarHoy, 15:05Xiaomi lanza un nuevo calentador de agua a gas de alto rendimientoXiaomi lanza un nuevo calentador de agua a gas de alto rendimientoHoy, 14:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8