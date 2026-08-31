El problema de tinte rojo en la pantalla del Galaxy S26 Ultra no se ha resuelto por completo

Un fallo técnico en las pantallas del Galaxy S26 Ultra, uno de los últimos dispositivos insignia de Samsung, está causando debate entre los usuarios. Se ha revelado que los intentos de resolver mediante software el problema del tinte rojizo, detectado por primera vez en julio de este año, no están dando los resultados esperados. Aunque la actualización de software ha mejorado la situación en algunos dispositivos, para otros usuarios el problema se ha complicado aún más. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el medio Newsway, Samsung lanzó una actualización específica para solucionar el problema. Sin embargo, las primeras quejas de los usuarios indican que el parche proporcionado no ha mostrado resultados positivos en todos los dispositivos. Mientras que en algunos gadgets el tinte rojo no ha desaparecido, en otros han surgido defectos completamente nuevos.

Nuevos defectos tras la actualización

Tras instalar la corrección de software, los usuarios comenzaron a notar nuevas irregularidades alrededor de la pantalla. En particular, han aumentado las quejas sobre la persistencia de zonas rojas a lo largo de los bordes superior e inferior de la pantalla. Además, algunos propietarios informaron la aparición de puntos de colores inusuales en los bordes de la pantalla.

Según expertos y compradores, esta situación podría dañar la reputación de los smartphones insignia de gama alta. Anteriormente, los usuarios que acudieron a los centros de servicio oficiales por el mismo problema también se enfrentan a defectos inesperados tras la nueva actualización.

Recomendaciones de Samsung y próximos pasos

Por el momento, se desconoce el alcance de este fallo y si los nuevos puntos de colores están directamente relacionados con el parche instalado. Los representantes de la empresa siguen estudiando la situación de cerca y ofreciendo instrucciones a los consumidores afectados.

En su declaración oficial, Samsung destaca que funciones como Adaptive Color Tone, la corrección de color, así como los modos Extra Dim y Eye Comfort Shield también pueden influir en los cambios de color de la pantalla. Por ello, la empresa recomienda a los usuarios verificar primero la configuración de la pantalla.

Si estas medidas no ayudan, se recomienda a los propietarios acudir a centros de servicio autorizados. A pesar de que han pasado más de dos meses desde que comenzaron las quejas masivas, Samsung aún no ha encontrado una solución universal para eliminar por completo este fallo en la pantalla del Galaxy S26 Ultra.