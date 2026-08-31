Se presenta el smartphone HMD Asha 305 Pro

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Se presenta el smartphone HMD Asha 305 Pro

HMD Global se prepara para lanzar una interpretación moderna de uno de sus dispositivos legendarios, el modelo Asha 305. Según ixbt.com, el nuevo smartphone llamado HMD Asha 305 Pro está atrayendo la atención de los usuarios por su diseño único y sus características actualizadas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Diseño retro e interpretación moderna

El conocido insider @smashx_60 ha revelado las primeras imágenes y las especificaciones técnicas principales del próximo dispositivo. Según la información difundida, aunque el nuevo modelo conserva la apariencia del diseño de antaño, cuenta con una serie de mejoras de hardware importantes.

El smartphone estará equipado con una pantalla de 5 pulgadas, lo cual parece algo inusual para los estándares actuales, con bordes anchos en la parte superior e inferior. Sin embargo, los bordes planos del cuerpo y el acabado del módulo de cámara están realizados en un estilo moderno.

Capacidades técnicas y nuevas funciones

Uno de los cambios principales del dispositivo es la cámara. La resolución del módulo principal se ha aumentado de 2 megapíxeles a 5 megapíxeles. Aunque la cámara frontal se mantiene en 2 megapíxeles, se ha añadido un flash LED especial a su lado para tomar fotos en condiciones de poca luz.

La capacidad de almacenamiento interno se ha duplicado, alcanzando los 32 GB. No obstante, no se esperan grandes saltos en cuanto a rendimiento, ya que el dispositivo funciona con la plataforma Unisoc T137 y 2 GB de RAM.

Protección y autonomía

Una de las ventajas importantes de la versión Pro es el sistema de protección contra polvo y humedad según el estándar IP52. Además, el smartphone cuenta con una batería extraíble de 2500 mAh de capacidad.

Las opciones de conectividad incluyen LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 y un conector tradicional de 3,5 mm para auriculares. El dispositivo funciona con el sistema operativo ligero Pulse OS, diseñado para equipos de menor potencia.

A pesar de la simplicidad de la plataforma, se garantiza la compatibilidad con servicios populares como TikTok y Netflix, así como con aplicaciones de mensajería. Cabe recordar que el insider que difundió esta información ya había proporcionado informes precisos sobre nuevos dispositivos de HMD, incluido el HMD Icon Flip 1.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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