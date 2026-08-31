Apple presentará el nuevo iPhone el 9 de septiembre: se conoce la fecha esperada

Apple ha anunciado oficialmente la fecha de su próxima gran presentación. La compañía ha informado que un evento especial Apple Event tendrá lugar el 9 de septiembre . La presentación comenzará a las 22:00 hora local.

El evento de Apple se llevará a cabo bajo el lema «Surprise and shine». La compañía aún no ha revelado completamente qué nuevos dispositivos se mostrarán.

Por ello, el principal interés entre los entusiastas de la tecnología se centra en la nueva generación de iPhone. Sin embargo, en el anuncio oficial de Apple, el nombre iPhone 18 aún no se ha mencionado. Por lo tanto, cierta información sobre el nuevo smartphone aún no es una confirmación oficial.

Apple suele presentar la nueva generación de iPhone en septiembre. Por ejemplo, el 9 de septiembre de 2025, la compañía presentó el iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, además del nuevo modelo iPhone Air.

Ahora, en el evento del 9 de septiembre, se sabrá qué sorpresa ha preparado Apple. El hecho de que la propia compañía haya llamado al evento «Surprise and shine» aumenta aún más el interés de los fans.

Puedes seguir el Apple Event el 9 de septiembre a partir de las 22:00.