El Samsung Galaxy S27 Ultra podría cambiar al chip Exynos 2700

Samsung está considerando cambios importantes en su estrategia de producción para sus futuros smartphones insignia. ixbt.com según la información, el gigante tecnológico está estudiando la posibilidad de utilizar su propio procesador Exynos 2700 en el modelo Galaxy S27 Ultra. Si estos planes se materializan, se espera que sea uno de los cambios más radicales en la serie Ultra en los últimos años. Así lo informa Ixbt.com informa .

Rendimiento y factores económicos

En años anteriores, Samsung utilizaba sus chips Exynos solo en los modelos base Galaxy S y Galaxy S Plus, equipando siempre las versiones Ultra con procesadores Qualcomm. Sin embargo, según la información difundida por el conocido insider Schrodinger, la compañía planea aumentar significativamente la producción del Exynos 2700 para instalarlo también en la versión Ultra más avanzada.

Una de las razones principales de esta decisión son los indicadores de rendimiento iniciales del nuevo procesador. Los resultados de las primeras pruebas muestran que el Exynos 2700 puede competir con los chips Qualcomm líderes del mercado. El factor financiero también juega un papel importante: producir su propia plataforma a gran escala podría resultar más rentable para la empresa que comprar componentes costosos a proveedores externos.

Diseño y capacidades esperadas

Cabe señalar que aún no se ha tomado una decisión definitiva y el proceso podría cambiar. Sin embargo, la próxima generación de smartphones Ultra está atrayendo la atención no solo por el procesador, sino también por otros aspectos. Según la información preliminar que circula en la red, se espera que el dispositivo Galaxy S27 Ultra tenga un diseño completamente nuevo.

Además, los insiders informan que el nuevo flagship podría no contar con el módulo de zoom óptico 3x tradicional. Otro insider reconocido, Ice Universe, también ha señalado que el modelo Galaxy S27 Ultra se diferenciará de la versión anterior, el Galaxy S26 Ultra, por algunos cambios no muy grandes, pero importantes para los usuarios.

Como referencia, el insider Schrodinger (Phone Futurist), quien difundió esta noticia, ya había revelado con precisión las características del smartphone Samsung Galaxy S26 Plus. También fue el primero en informar sobre el concepto de un iPhone de aniversario con pantalla curva en los cuatro lados, información que fue confirmada posteriormente por otras fuentes. Por ahora, Samsung continúa trabajando en su próxima línea de flagships y los expertos del mundo tecnológico siguen de cerca la decisión final de la compañía.