Creado en China un robot-caballo que se puede montar

·1·Tecnología
Creado en China un robot-caballo que se puede montar

La startup china DaxAI ha presentado un Qiji X1 robot cuadrúpedo que permite a una persona montarse y desplazarse. El dispositivo fue presentado en la Conferencia Mundial de Robots 2026 en Pekín.

El Qiji X1 se asemeja a una combinación única entre un robot-perro de gran tamaño, una motocicleta y un caballo. El robot cuenta con un asiento y manillares de control, lo que permite al usuario montarlo y moverse como si fuera un caballo.

Según el fabricante, el robot puede soportar una carga de hasta 300 kilogramos. Con una carga completa, puede recorrer hasta 40 kilómetros. Su velocidad máxima se sitúa entre 7 y 10 km/h según diversas fuentes, y algunos informes indican 9,6 km/h.

El Qiji X1 está diseñado para moverse no solo por caminos normales, sino también por pendientes pronunciadas, grava y terrenos con barro. El fabricante planea utilizarlo en el futuro para el transporte de carga, navegación en terrenos complejos y operaciones de rescate.

Los videos que muestran al robot transportando a una persona han generado gran interés en las redes sociales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xiaomi lanza un nuevo calentador de agua a gas de alto rendimientoXiaomi lanza un nuevo calentador de agua a gas de alto rendimientoHoy, 14:55Huawei presenta un nuevo timbre inteligenteHuawei presenta un nuevo timbre inteligenteHoy, 14:25Xiaomi presenta una nueva lavadora de doble tamborXiaomi presenta una nueva lavadora de doble tamborHoy, 13:51Elon Musk anuncia un plan para preservar la vida en la Tierra durante mil millones de añosElon Musk anuncia un plan para preservar la vida en la Tierra durante mil millones de añosHoy, 12:58El flagship OnePlus 16 estará equipado con la avanzada pantalla Oriental Screen 4.0El flagship OnePlus 16 estará equipado con la avanzada pantalla Oriental Screen 4.0Hoy, 12:29La comunicación por satélite de Huawei salva una vida durante un deslizamiento de tierra en NepalLa comunicación por satélite de Huawei salva una vida durante un deslizamiento de tierra en NepalHoy, 11:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8