Creado en China un robot-caballo que se puede montar
La startup china DaxAI ha presentado un Qiji X1 robot cuadrúpedo que permite a una persona montarse y desplazarse. El dispositivo fue presentado en la Conferencia Mundial de Robots 2026 en Pekín.
El Qiji X1 se asemeja a una combinación única entre un robot-perro de gran tamaño, una motocicleta y un caballo. El robot cuenta con un asiento y manillares de control, lo que permite al usuario montarlo y moverse como si fuera un caballo.
Según el fabricante, el robot puede soportar una carga de hasta 300 kilogramos. Con una carga completa, puede recorrer hasta 40 kilómetros. Su velocidad máxima se sitúa entre 7 y 10 km/h según diversas fuentes, y algunos informes indican 9,6 km/h.
El Qiji X1 está diseñado para moverse no solo por caminos normales, sino también por pendientes pronunciadas, grava y terrenos con barro. El fabricante planea utilizarlo en el futuro para el transporte de carga, navegación en terrenos complejos y operaciones de rescate.
Los videos que muestran al robot transportando a una persona han generado gran interés en las redes sociales.
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