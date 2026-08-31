Xiaomi presenta su nuevo dispositivo Mijia para hacer hielo rápido

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Xiaomi presenta su nuevo dispositivo Mijia para hacer hielo rápido

Xiaomi ha enriquecido su gama de electrodomésticos con un nuevo producto interesante. Según ixbt.com, el nuevo generador de hielo compacto Mijia, que ha despertado gran interés entre los compradores, salió oficialmente a la venta en el mercado chino el 31 de agosto. En la etapa inicial, este dispositivo se ofrece a un precio de lanzamiento de 399 yuanes. Así lo informa Ixbt.com.

La característica principal de este dispositivo compacto y moderno es su capacidad para preparar hielo en pocos minutos gracias a dos modos diferentes. En el primer modo, se generan cubitos de hielo pequeños de forma rápida. Según este modo, la primera porción de ocho cubitos de hielo está lista en solo 6–8 minutos.

Dos modos y hielo de alta calidad

El segundo modo del dispositivo está diseñado para obtener cubitos de hielo más grandes y claros. En este proceso se utiliza una tecnología especial de congelación uniforme. Esto reduce significativamente la cantidad de burbujas de aire e impurezas en el hielo, asegurando su transparencia.

Los expertos señalan que los cubitos grandes se derriten más lentamente y un ciclo completo dura unos siete minutos. Xiaomi recomienda este tipo de hielo especialmente para bebidas frías, ya que ayuda a preservar el sabor del café, whisky, cerveza y bebidas gaseosas sin diluirlas excesivamente.

Comodidades y especificaciones técnicas

El generador de hielo destaca por su cuerpo compacto. Con un peso de unos 6,1 kg, se puede colocar fácilmente en la cocina, en un bar pequeño o incluso en un entorno de oficina como una comodidad adicional.

Una ventana transparente en el cuerpo del dispositivo permite al usuario controlar constantemente la cantidad de hielo listo. Además, los modernos indicadores LED proporcionan información detallada sobre el modo de funcionamiento seleccionado, los ajustes del temporizador, el nivel de agua y otros estados del dispositivo.

El contenedor interno puede almacenar entre 64 y 80 cubitos de hielo. La capacidad total del dispositivo es capaz de producir hasta 13 kg de hielo en 24 horas. Además, gracias a la presencia de temporizadores de 3, 5 y 8 horas, los usuarios pueden preparar automáticamente la cantidad necesaria de hielo con antelación.

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Abror Shuhratov
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