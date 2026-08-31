Xiaomi lanza un nuevo calentador de agua a gas de alto rendimiento

Xiaomi ha iniciado la venta en el mercado chino del Mijia Smart Gas Water Heater Pro, un nuevo calentador de agua a gas inteligente. Con una capacidad de 16 litros, este dispositivo cuenta con un sistema de calefacción por condensación, doble circulación de agua y una integración completa con el ecosistema de hogar inteligente de Xiaomi. Según IXBT.com, el precio recomendado del nuevo producto es de 3999 yuanes (aproximadamente 595 USD), pero puede adquirirse por 2975 yuanes (445 USD) aplicando los subsidios gubernamentales. Así lo informa Ixbt.com.

La principal característica técnica de este dispositivo es su eficiencia térmica declarada, que alcanza hasta el 107 %. Este alto índice se logra gracias a la tecnología de condensación que aprovecha el calor residual de los gases de combustión. Según los cálculos de Xiaomi, en comparación con los calentadores de agua tradicionales de clase de eficiencia energética 2, el ahorro en gas durante ocho años puede ascender a 6220 yuanes (925 USD).

Gestión de condensación y circulación de agua

Para evacuar el condensado generado por el equipo, la empresa desarrolló un sistema de pulverización centrífuga de alta velocidad. Tras la neutralización, el condensado se convierte en una mezcla finamente dispersa y se elimina junto con los gases de combustión, por lo que no se requiere un tubo de drenaje independiente. El circuito de escape está totalmente aislado del agua utilizada para la ducha.

La función de mantener una temperatura estable se realiza mediante un sistema de doble circulación con circuitos de agua internos y externos, además de una cámara de recuperación de calor. La electrónica analiza constantemente la temperatura y el caudal del agua, regulando automáticamente el funcionamiento del quemador y el flujo de agua. Según la información proporcionada por Xiaomi, el dispositivo admite más de 2000 variantes de configuración, lo que minimiza las fluctuaciones de temperatura incluso cuando se utilizan varios grifos simultáneamente.

Funciones inteligentes y seguridad

El calentador admite modos de precalentamiento basados en horarios, consumo de agua, comandos directos o escenarios de hogar inteligente. Según el fabricante, esto permite obtener agua caliente casi instantáneamente al abrir el grifo. Además, el dispositivo está protegido contra incrustaciones y sedimentos, contando con un módulo reemplazable que libera componentes inhibidores de cal.

La eficiencia del sistema alcanza el 98,3 %. El nivel de ruido durante el funcionamiento parte de los 32 dBA. El calentador de agua es compatible con la tecnología Xiaomi Surge Smart Connectivity, se controla mediante la aplicación Mi Home y comandos de voz de altavoces compatibles, y puede interactuar con cerraduras inteligentes, sensores de presencia y equipos de climatización. Xiaomi ofrece una garantía de ocho años para el intercambiador de calor y el quemador.