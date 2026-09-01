Enough Phone: anunciado un smartphone compacto con batería extraíble

El proyecto Enough Phone, anunciado en junio de este año y que busca destacar en el mercado actual con soluciones únicas, ha revelado su apariencia y especificaciones técnicas principales. Según ixbt.com, la característica más importante de este gadget es una solución poco común en los smartphones modernos: una batería extraíble que el usuario puede reemplazar fácilmente por sí mismo. Esto es lo que informa Ixbt.com.

En un momento en que la mayoría de los fabricantes prefieren ocultar la batería dentro del chasis, el nuevo dispositivo está dirigido a compradores que buscan una alternativa. Este proyecto, que enfatiza la facilidad de construcción y reparación, está despertando un gran interés en el mundo de la tecnología.

Capacidades técnicas y dimensiones compactas

Con unas dimensiones bastante compactas, el Enough Phone mide 132,8 × 63,8 × 12 milímetros. Según estas medidas, es casi idéntico en altura y anchura al famoso iPhone 13 mini, aunque se ha confirmado que su cuerpo es ligeramente más grueso. Este diseño asegura que se ajuste cómoda y fácilmente en la mano.

Cuatro tornillos especiales en la parte posterior del chasis permiten el acceso directo a la batería. Se planea incluir una batería con una capacidad de entre 3500 y 4000 mAh. El smartphone estará equipado con una pantalla IPS de 5,3 pulgadas con una resolución de 1520 × 720 píxeles.

Rendimiento y capacidades de la cámara

Bajo su chasis compacto se encuentran un procesador MediaTek Dimensity 7500, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Además, el dispositivo admite redes 5G, cuenta con un módulo NFC, tecnología eSIM y un escáner de huellas dactilares integrado en el botón de encendido. Los usuarios pueden utilizar dos ranuras para tarjetas SIM físicas, con la posibilidad de usar una de ellas para una tarjeta de memoria microSD.

Uno de los aspectos destacables es el módulo de la cámara principal. Se basa en un único sensor Sony IMX766 de 50 megapíxeles (1/1,56 pulgadas) que no sobresale en absoluto de la superficie del panel trasero. Para la cámara frontal, se ha elegido un sensor de 32 megapíxeles.

Planes futuros y financiación

En cuanto al software, se ha informado que el Enough Phone funcionará con el sistema operativo OdysseyOS, basado en Android 17 . Los autores del proyecto pretenden financiarlo a través de la plataforma Kickstarter.

Por ahora, no se han anunciado el precio exacto del smartphone ni la fecha de inicio de la campaña. Para iniciar con éxito el proceso de producción, los creadores necesitarán el apoyo de al menos 20 000 compradores y patrocinadores potenciales.