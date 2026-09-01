Punto de inflexión en la historia de Apple: Tim Cook dimite y se conoce al nuevo líder

Se espera que ocurra uno de los cambios más importantes de la última década en el mundo de la tecnología. Según ixbt.com, Tim Cook dejará su cargo de director ejecutivo de Apple el 1 de septiembre. Ocupó este puesto durante 15 años. Así, por primera vez en la historia del gigante tecnológico, se anunció oficialmente el proceso de cambio de CEO, atrayendo la atención de millones de usuarios interesados en el futuro de la empresa. Esto es informado por Ixbt.com informa .

Recordemos que Tim Cook asumió este cargo en agosto de 2011, tras el fallecimiento del legendario Steve Jobs. Durante sus años de liderazgo, Apple no solo fortaleció su posición, sino que también amplió significativamente su ecosistema de dispositivos y servicios. Durante este período, vieron la luz productos populares como Apple Watch, AirPods, HomePod, Vision Pro, así como Apple Music y Apple TV.

El nuevo líder y sus funciones

John Ternus, quien actualmente dirige la división de desarrollo de hardware, ha sido nombrado nuevo director ejecutivo de la empresa. Ha trabajado en Apple durante más de 25 años. Según Tim Cook, es gracias a su rica experiencia en la creación de nuevos productos que John Ternus es el adecuado para la siguiente etapa del desarrollo de la empresa.

Cabe señalar que John Ternus será el tercer líder desde 1997, después de Steve Jobs y Tim Cook. Tim Cook no dejará Apple por completo; permanecerá como presidente ejecutivo de la junta. En un mensaje a los empleados, Cook admitió que esta decisión no fue fácil, calificó dirigir la empresa como el «privilegio de su vida» y destacó que seguirá trabajando en ciertas direcciones estratégicas.

Éxito financiero y próximas presentaciones

El cambio de liderazgo en Apple se produce en un período de resultados financieros estables y altos para la empresa. En los últimos trimestres, la compañía logró batir varios récords de ingresos. Esto permite una transición sin presión financiera para la nueva dirección.

La primera prueba seria y el gran evento para el nuevo líder John Ternus tendrá lugar solo ocho días después de asumir el cargo, el 9 de septiembre. En esta presentación, se espera que la empresa presente la línea iPhone 18 Pro y su primer smartphone plegable, que según los primeros datos, se llamaría iPhone Ultra.