Apple presenta nuevas pruebas en el juicio contra un ex empleado

Apple, una de las empresas líderes en el mundo tecnológico, ha presentado "pruebas impactantes" en el caso judicial contra un ex empleado, confirmando las acusaciones de robo de secretos comerciales en beneficio de OpenAI. Según TechCrunch, estas graves acusaciones surgieron tras la inspección del antiguo portátil de trabajo perteneciente al ex empleado Chang Liu. Esta persona, que actualmente trabaja en OpenAI, es sospechosa de haber utilizado información confidencial de Apple en su nuevo empleo. Esto es lo que informa Techcrunch.com informa que.

Según los documentos judiciales, se descubrió que Chang Liu utilizó esquemas confidenciales de Apple y una herramienta similar a la aplicación de ingeniería interna del gigante de Cupertino para su trabajo en OpenAI. Apple alega que OpenAI era plenamente consciente de la situación y que Liu, al notar que la investigación comenzó en junio de este año, intentó destruir pruebas con la ayuda de su colega de OpenAI, Yu-Ting Peng. Los datos del portátil proporcionado por la empresa demuestran que sus sospechas no son infundadas.

Proceso judicial y posiciones de las partes

Según los informes presentados en materiales judiciales anteriores, Chang Liu restó importancia a la situación sabiendo que aún conservaba acceso a los archivos de Apple. Sin embargo, OpenAI respondió a estas acusaciones afirmando que el empleado solo accedió a los archivos a petición de antiguos colegas después de dejar la empresa. Según los representantes de OpenAI, este caso es consecuencia de la incapacidad de Apple para gestionar adecuadamente la seguridad y los derechos de acceso en su propio sistema.

A pesar de ello, Apple rechaza categóricamente estos argumentos. En un comunicado, la empresa destaca que el ex empleado no utilizó simples derechos residuales, sino que explotó deliberadamente un error de autenticación raro y previamente desconocido. Actualmente, los lectores y la comunidad tecnológica esperan un comentario oficial de OpenAI, pero la empresa se abstiene de revelar más detalles.

Requerimientos judiciales y consecuencias futuras

Apple solicita una orden judicial que prohíba temporalmente a OpenAI trabajar en hardware basado en sus tecnologías mientras continúa el proceso judicial. Asimismo, la empresa exige un proceso de recopilación de pruebas rápido, ya que se sospecha que otros ex empleados podrían estar involucrados en infracciones similares durante la investigación.

Como dato informativo, la demanda inicial de Apple señala que actualmente más de 400 ex empleados de Apple trabajan en OpenAI. Se espera que el resultado de este caso tenga un impacto serio no solo en las relaciones entre estas dos grandes empresas, sino también en las prácticas de seguridad de la propiedad intelectual en todo el mercado de la AI y la tecnología.