Cambios en la dirección y salidas de ejecutivos en Apple

En uno de los cambios más significativos del mundo tecnológico, el CEO de Apple, Tim Cook, dejó su cargo, lo que provocó la salida de varios altos ejecutivos. Según Bloomberg, Phil Schiller, quien dirigió la App Store durante muchos años, también dejó su puesto. Esto marca el inicio de una nueva era de liderazgo en la corporación. Según Techcrunch.com informa. Esto lo

Phil Schiller ha trabajado en Apple desde 1987 (con una pausa de solo cuatro años) y comenzó a dirigir la App Store en 2015. Sin embargo, Schiller no abandona la empresa por completo. Mantendrá el estatus de Apple Fellow, otorgado a personas que han hecho contribuciones técnicas o de liderazgo importantes, y trabajará en proyectos no revelados. No obstante, los expertos sugieren que este puesto podría ser un gran paso hacia su jubilación.

Procesos judiciales y cambios en la gestión de la App Store

Durante su carrera, Schiller gestionó el importante juicio contra Epic Games sobre los sistemas de pago integrados en la App Store. En 2020, Epic Games demandó a Apple acusándola de monopolio ilegal. Aunque las demandas por monopolio fueron rechazadas y el tribunal falló en gran medida a favor de Apple, la empresa fue obligada a permitir que los desarrolladores incluyeran enlaces a opciones de pago externas. Esta batalla legal continúa hoy en día.

Tras la salida de Schiller, las operaciones diarias de la App Store serán confiadas a Carson Oliver, quien ha trabajado en Apple durante más de 14 años y ha dedicado toda su carrera a este departamento. Además, según Bloomberg, el marketing de la App Store se transfiere a la división de servicios dirigida por Eddy Cue. TechCrunch contactó a Apple para obtener más información sobre este proceso de transición.

Oleada de salidas de altos ejecutivos

La salida de Schiller es parte de una ola de pérdidas de talento clave en el fabricante del iPhone. Recientemente se anunció que el director de operaciones, Jeff Williams, se jubilará en diciembre tras 27 años de servicio. Asimismo, la vicepresidenta de medio ambiente, políticas e iniciativas sociales, Lisa Jackson, y la directora jurídica, Kate Adams, anunciaron que dejarán sus cargos en diciembre.

Se espera que la jefa de Apple Pay, Jennifer Bailey, también se jubile en octubre tras más de 20 años en la empresa. En julio, Paul Meade, vicepresidente de Apple responsable del visor Vision Pro, dejó la compañía para unirse a OpenAI. Tras la salida de Meade, Apple redujo el equipo de Vision Pro, despidiendo a unos 100 empleados hace dos semanas.

John Ternus, quien ahora ocupa el cargo de CEO, tiene la responsabilidad de renovar las filas de los ejecutivos corporativos con una nueva generación y resolver muchos otros desafíos complejos.