Samsung vende memoria cinco veces más barata que el precio de mercado

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha reservado una parte importante de sus capacidades de producción de chips de memoria a través de contratos a largo plazo. Según el medio SeDaily, la empresa ha reservado el 70 % de la capacidad de sus fábricas para los próximos años, cubriendo acuerdos hasta 2031. Si bien este paso estratégico permite a Samsung planificar con precisión sus suministros futuros, también abre el camino para que los grandes clientes compren materias primas a precios significativamente más bajos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Contratos a largo plazo y diferencias de precios marcadas

Según los datos de la fuente, los precios ofrecidos en el marco de estos contratos a largo plazo son sorprendentemente inferiores al valor actual del mercado. En particular, se reveló que el precio de las transacciones es cinco veces más barato que los precios del mercado abierto (spot). Estos precios probablemente corresponden a los indicadores previos a la actual crisis mundial, lo que sorprende a los expertos.

Según datos analíticos de MegaGridSupplies, una pila de memoria HBM3E de 36 GB cuesta aproximadamente 2 100 USD en el mercado libre. Sin embargo, bajo los contratos a largo plazo con Samsung, el precio del mismo producto se estima entre 365 y 510 dólares. Tal diferencia de precio masiva está provocando intensos debates en el mercado de alta tecnología.

Socios clave y perspectivas

Resulta que las principales corporaciones de TI del mundo ya han aprovechado estos contratos preferenciales y a largo plazo ofrecidos por Samsung. En particular, entre los principales clientes de estos acuerdos se encuentran las siguientes grandes empresas:

Microsoft

Google

NVIDIA

Según los expertos, si bien estos acuerdos a gran escala aseguran la estabilidad del mercado para Samsung, permiten a empresas como Microsoft, Google y NVIDIA obtener los modelos de memoria necesarios para el desarrollo de la IA y sistemas de computación de alto rendimiento a precios estables y asequibles. Se espera que esto tenga un impacto positivo en el ritmo de los procesos tecnológicos en el mercado global.