Expertos crean un nuevo sistema de refrigeración que no requiere electricidad

Especialistas de centros de investigación líderes en Alemania y Japón han desarrollado una tecnología de refrigeración radicalmente nueva que no requiere motores eléctricos ni compresores tradicionales. Según informa Ixbt.com, este desarrollo innovador permite convertir directamente la energía térmica en frío y podría utilizarse en el futuro en diversos dispositivos electrónicos y vehículos. Esto es lo que informa Ixbt.com informa .

Detrás de este proyecto único se encuentran los esfuerzos de científicos del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) y la Universidad de Tsukuba. Los investigadores destacan que es el primer sistema de refrigeración elastocalórica de estado sólido del mundo, capaz de funcionar directamente mediante calor sin necesidad de suministro eléctrico adicional.

Cómo funciona el sistema

La estructura principal del dispositivo revolucionario consta de dos películas ultrafinas hechas de una aleación de níquel-titanio con efecto de memoria. La primera película, con un grosor de solo 22 mkm, actúa como un motor térmico. Cuando esta parte se calienta, se contrae y convierte la energía térmica disponible en fuerza mecánica.

La fuerza mecánica generada se utiliza para estirar la segunda película, de 26,5 mkm de espesor. Este segundo elemento, fabricado con una aleación superelástica, es el responsable directo del proceso de refrigeración. Cuando la carga y la estructura del material cambian, se observa una caída brusca de su temperatura.

Resultados de las pruebas y posibilidades futuras

Durante el experimento, el prototipo creado permitió reducir la temperatura del objeto refrigerado en unos 4 grados al calentar la parte motriz hasta 86 grados. En la propia película elastocalórica, la diferencia de temperatura alcanzó casi 13 grados. Los científicos señalan que el sistema mantuvo su capacidad de funcionamiento incluso en condiciones donde la temperatura de la fuente alcanzó los 130 grados.

Teóricamente, la tecnología de refrigeración elastocalórica tiene el potencial de alcanzar hasta el 84% de la eficiencia máxima posible. Sin embargo, por ahora es solo un prototipo que confirma las capacidades de la tecnología, y no puede reemplazar de inmediato a los refrigeradores o aires acondicionados domésticos comunes.

En el futuro, los investigadores planean aumentar significativamente la potencia del sistema combinando varias de estas películas en paralelo. Según los expertos, esta tecnología podría desempeñar un papel importante en la refrigeración eficiente de procesadores (CPU) aprovechando el calor que ellos mismos generan, así como en la protección contra el sobrecalentamiento de la electrónica de potencia en vehículos eléctricos.