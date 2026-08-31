Un mundo de tiburones de hace 70 millones de años descubierto bajo el desierto egipcio
En el actual desierto occidental de Egipto, seco y abrasador, los científicos han encontrado dientes fosilizados de tiburones que vivieron hace más de 70 millones de años. El hallazgo se realizó en la meseta de Abu Tartur.
Los investigadores han estudiado un total de 14 dientes de tiburón fosilizados y determinaron que pertenecen a al menos cinco especies de tiburones extintas. Sumado a hallazgos anteriores, el número de especies de tiburones antiguos identificadas en esta zona alcanza al menos siete.
Lo más interesante es que, hace millones de años, este lugar no era un desierto, sino un mar tropical cálido y lleno de vida donde habitaban diversos tiburones y había abundantes recursos alimenticios.
Algunas de las especies encontradas se han registrado por primera vez en Egipto. Entre ellas, hay un tiburón que podría haber sido hallado por primera vez en África.
Los científicos señalan que este descubrimiento ayuda a comprender mejor el pasado del desierto egipcio. La región, hoy dominada por arena y aridez, fue hace millones de años un mar donde nadaban tiburones.
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