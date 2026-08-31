Científicos descubren el misterio del «cuerno» de 3 metros del narval

El narval, que vive en el Ártico, es conocido a menudo como el «unicornio marino». La razón es el largo diente que sobresale de su cabeza. Este diente puede llegar a medir hasta 3 metros.

Recientemente, los científicos lo estudiaron mediante tecnología de rayos X especial y realizaron un descubrimiento interesante. Resulta que la parte exterior del diente gira en una dirección, mientras que la parte interior gira en espiral en la dirección opuesta .

Según los investigadores, esta estructura de doble dirección ayuda a que el largo diente del narval crezca recto y se mantenga fuerte .

Curiosamente, hace siglos la gente pensaba que este diente era el cuerno mágico de un unicornio real. Ahora, los secretos naturales detrás de él se están revelando poco a poco.