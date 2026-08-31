Tim Cook deja el cargo de CEO y John Ternus se convierte en el líder de Apple

Un cambio histórico ha ocurrido en Apple: Tim Cook, quien lideró la compañía con éxito durante muchos años, ha finalizado su labor como CEO. Según Bloomberg y otros medios influyentes, Cook anunció en un último comunicado a los empleados que cederá su lugar a John Ternus, el actual vicepresidente senior de ingeniería de hardware de la empresa. Este nombramiento indica que Apple se centrará aún más en productos de hardware y dispositivos innovadores en su próxima etapa de desarrollo. Esto es lo que informa Techcrunch.com informa .

En su carta a los empleados, Tim Cook enfatizó que está infinitamente agradecido por el honor de haber dirigido la empresa, señalando que deja su puesto pero no abandona Apple por completo. Según él, nadie entiende mejor que John Ternus el secreto de crear productos que cambian el mundo. Durante su carrera de ingeniería, el nuevo CEO ha liderado toda la línea de dispositivos de la empresa, supervisando lanzamientos notables como el ultra delgado iPhone Air, el asequible MacBook Neo y los AirPods con funciones de salud auditiva.

El papel del hardware en la era de la IA

Actualmente, el rápido desarrollo de las tecnologías de IA está cambiando radicalmente la demanda de dispositivos. En la era de la IA, el hardware no solo se refiere a los chips CPU, sino que se vuelve esencial como herramienta para que los usuarios ejecuten sistemas de IA corporativos. Por ejemplo, este año, Apple lanzó los nuevos Mac mini y Mac Studio antes que en años anteriores para satisfacer las demandas de la IA.

La llegada de Ternus a la dirección muestra que Apple priorizará la ejecución de hardware y productos. Al mismo tiempo, en su carta de despedida, Tim Cook no se centró demasiado en los desafíos complejos relacionados con la IA, los servicios, la regulación gubernamental o China. Puso más énfasis en la cultura de la empresa, los valores compartidos y la responsabilidad de cambiar el mundo para mejor.

El nuevo rol de Cook y su gratitud hacia el equipo de Apple

Tim Cook no deja Apple, sino que permanecerá en el cargo de presidente ejecutivo (executive chairman). En este puesto, continuará gestionando las relaciones políticas con el gobierno de EE. UU. y las autoridades chinas. También expresó en sus redes sociales su infinita gratitud a la comunidad de Apple, enviando todo su cariño en su último día como CEO y mencionando que espera los próximos pasos con gran entusiasmo.

En su carta, Cook recordó las famosas palabras de Steve Jobs sobre dejar una huella en el universo. En su opinión, Apple logra esto gracias a su identidad, creencias, valores y visión del mundo. Así, se abre una nueva página en la historia de Apple, una era que se espera esté llena de logros tecnológicos bajo el liderazgo de John Ternus.