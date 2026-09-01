Lluvia de goles en el Camp Nou: el Barcelona gana un thriller de 7 goles

La 3ª jornada del campeonato español concluyó con un partido estelar. El FC Barcelona, que recibió al Rayo Vallecano, ofreció un auténtico espectáculo goleador al imponerse por 5-2 con una victoria brillante y contundente.

Tras este éxito, los azulgranas dirigidos por Hansi Flick recuperan el liderato de La Liga con 9 puntos, superando a su eterno rival, el Real Madrid, por diferencia de goles.

El liderazgo goleador de Raphinha y el histórico gol 50 de Yamal

Los protagonistas del encuentro y sus resultados clave:

Raphinha, máximo goleador de La Liga: El extremo brasileño anotó un doblete en los minutos 19 y 71, elevando su cuenta a 5 goles esta temporada y colocándose como líder en solitario en la carrera por el pichichi.

El hito de Yamal: Lamine Yamal (21', 90') también firmó un doblete, marcando sus primeros goles de la temporada y superando la cifra de 50 goles en todas las competiciones con la camiseta del Barça.

La respuesta del Rayo: Por parte de los visitantes, Sergio Camello (12', 59') respondió con dos goles, además de un autogol de Lejeune en el minuto 51.

Ficha técnica y alineaciones

La Liga | 3ª jornada

FC Barcelona — Rayo Vallecano 5-2

31 de agosto, estadio Camp Nou

Goles: Raphinha (19', 71'), Yamal (21', 90'), Lejeune (51', p.p.) — Camello (12', 59');

Alineación del FC Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart, Pedri (Cancelo, 78'), Bernal (Rodri, 64'), Olmo (Fermín, 64'), Gordon (Adeyemi, 78'), Yamal, Raphinha (Abdulkarim, 85');

Alineación del Rayo Vallecano: Cárdenas, Balliu, Lejeune, Ciss, Vertruvd, Bouare (Díaz, 57'), Valentín, López (Nteka, 75'), de Frutos (Pérez, 58'), García, Camello (Alemao, 75');

Amonestación: Pedrosa (90').

Tras esta derrota, el Rayo Vallecano se mantiene en el puesto 16 con 1 punto.