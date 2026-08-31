Drama en el mercado de fichajes: el Liverpool rechaza la oferta de 85 M£ del City

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Drama en el mercado de fichajes: el Liverpool rechaza la oferta de 85 M£ del City

Las últimas horas del mercado de verano están siendo testigos de una lucha intensa entre los gigantes de la Premier League. Manchester Cityhabía enviado una oferta oficial de Liverpool por un total de 85 millones de libras esterlinas, incluyendo bonificaciones, por el atacante de 27 años Cody Gakpo. Sin embargo, los de Merseyside decidieron rechazar la operación. 85 millones de libras esterlinasSin embargo, los de Merseyside decidieron rechazar la operación.

Según el insider Fabrizio Romano, este giro de los acontecimientos obligó a los «Citizens» a buscar rápidamente otros objetivos.

¿Por qué el Liverpool no vendió a Gakpo?

Detalles clave sobre el fracaso del acuerdo y la decisión en Anfield:

  • No se encontró sustituto: La directiva del Liverpool había declarado que solo dejaría salir a Cody Gakpo si se encontraba un sustituto adecuado. Al no poder encontrar un reemplazo digno, el club prefirió mantener al extremo neerlandés en el equipo;

  • El consentimiento del jugador: Tras el rechazo oficial de la oferta del City, el propio delantero de 27 años expresó su total conformidad con quedarse en el Liverpool.

La compleja situación en torno a Ndiaye y el Tottenham

Ante el riesgo en la operación de Gakpo, Manchester Citycontactó urgentemente con los agentes del extremo del Everton, Iliman Ndiaye:

  • El plan del Tottenham se detiene: Anteriormente, se esperaba el traspaso de Ndiaye al Tottenham y el regreso de Richarlison al Everton. Sin embargo, el acuerdo está en peligro ya que el delantero brasileño no dio su visto bueno para volver a su antiguo club;

  • La intervención del City: Los de Mánchester aprovechan la situación para acelerar las negociaciones por el jugador senegalés.

Los próximos objetivos del City: Ndiaye y Enzo Fernández

Cerrado el caso Gakpo, el Manchester City centra su atención en dos grandes fichajes:

  • Iliman Ndiaye: Fichar al jugador del Everton para reforzar el ataque por las bandas;

  • Enzo Fernández: Además, los «Citizens» han iniciado gestiones serias para el traspaso de Enzo Fernández, jugador del Chelsea de Londres, con el fin de reforzar el centro del campo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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