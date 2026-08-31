¿Podrá la IA descifrar pronto lo que dicen las ballenas?

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¿Podrá la IA descifrar pronto lo que dicen las ballenas?

Los misteriosos sonidos de las ballenas que resuenan en las profundidades del océano siguen siendo un enigma para la humanidad. Sin embargo, gracias a la inteligencia artificial, los científicos están cada vez más cerca de comprender su comunicación.

Las belugas, en particular, destacan por comunicarse activamente mediante diversos llamados y sonidos. Según las investigaciones, algunos de sus sonidos podrían estar relacionados con las interacciones sociales y la comunicación grupal.

Actualmente, los científicos analizan miles de horas de grabaciones de audio con ayuda de la IA. Esta tecnología ayuda a identificar patrones y sonidos repetitivos que son difíciles de detectar para el oído humano.

Sin embargo, los científicos aún no han traducido completamente el «lenguaje» de las ballenas. A pesar de ello, estas investigaciones podrían ayudar a comprender mejor y proteger a las criaturas marinas en el futuro.

Quizás los humanos nunca podamos hablar con las ballenas, pero estamos más cerca que nunca de comprender los significados ocultos detrás de sus sonidos.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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