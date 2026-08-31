La empresa china CXMT ha comenzado la producción de su memoria HBM3E

En un contexto donde las sanciones impuestas por EE. UU. privan a China de chips avanzados, la empresa china ChangXin Memory Technologies (CXMT) ha dado un paso importante. Según ixbt.com, la compañía ha iniciado la preproducción de memoria HBM3E, muy demandada para aceleradores de AI y sistemas de computación de alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

En esta etapa, la empresa está verificando la estabilidad del nuevo proceso tecnológico, asegurando el rendimiento de los cristales utilizables y realizando el empaquetado de memoria multicapa. Además, se está probando la conformidad de los productos terminados con las características requeridas.

Planes de expansión de capacidad productiva

Si la adopción del proceso tecnológico concluye con éxito, se espera pasar a una producción a gran escala en las próximas semanas. Esto podría representar un punto de inflexión para la industria de semiconductores de China.

Junto con los procesos de prueba y preparación, CXMT está expandiendo significativamente su base de producción. Según fuentes, para finales de año, la capacidad total de las plantas de la empresa debería alcanzar unas 350 000 obleas de silicio procesadas al mes. Se planean más expansiones para los próximos años.

Capacidades técnicas y potencial de memoria

Aunque la empresa aún no ha revelado las especificaciones técnicas exactas de su memoria HBM3E, se conocen los indicadores estándar de esta generación. Por lo general, estas soluciones HBM utilizan una interfaz de 1024-bit por pila, y la velocidad de transferencia de datos puede alcanzar aproximadamente 9,6 Gbps por contacto o más.

En particular, a una velocidad de 9,6 Gbps, el ancho de banda de una sola pila puede llegar a 1,2 terabytes por segundo. La capacidad de memoria se determina según los cristales DRAM utilizados y el número de capas.

Por ejemplo, al usar cristales de 24 gigabits, una pila de ocho capas es capaz de proporcionar 24 GB de memoria. Estos altos niveles de rendimiento son fundamentales para los sistemas de computación modernos.