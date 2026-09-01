Usyk comenta la victoria sensacional de Hrgovic y el KO de Itauma

Uno de los máximos exponentes del boxeo mundial en la categoría de peso pesado Oleksandr Usyk The Ring comentó los resultados del sensacional combate por el título celebrado en Londres en una declaración a la revista.

Por el cinturón de campeón mundial IBF dejado vacante por el boxeador ucraniano, el croata Filip Hrgovic, de 34 años, dio una gran sorpresa al derrotar por nocaut técnico en el noveno asalto al británico Moses Itauma, de 21 años, quien era considerado el gran favorito de la competición.

«Vuelve más fuerte»: el mensaje de Usyk a ambos boxeadores

Tras finalizar el combate, Oleksandr Usyk envió las siguientes palabras cálidas y alentadoras al ganador y al perdedor:

Felicitaciones al nuevo campeón: «¡Felicidades, Filip, fue realmente una victoria increíble y merecida!»;

Ánimo a la joven estrella: «Moses, esto no es el fin. No te desanimes, creo que volverás más fuerte. Solo sigue avanzando: ¡tu camino en el gran boxeo apenas comienza!».

El último cinturón vacante y el choque Usyk - Wilder

Cambios importantes en la escena de los pesos pesados: