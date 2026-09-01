Urgente: Detalles de las negociaciones secretas entre Elon Musk y Kiev
El empresario y multimillonario estadounidense Elon Musk está dispuesto a permitir que las fuerzas armadas de Ucrania utilicen el sistema satelital Starlink para atacar objetivos en territorio ruso. Así lo informó el Financial Times (FT) citando a sus fuentes.
Las fuentes señalan que Musk comunicó esto en una conversación con el exministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, aunque recordó que la decisión final y definitiva debe ser tomada por la administración estadounidense, la Casa Blanca.
Restricciones, el factor Washington y la presión diplomática
Aspectos políticos clave en torno a este acuerdo:
La prohibición actual de Musk: Hasta ahora, Elon Musk prohibía estrictamente a Ucrania utilizar la infraestructura de Starlink fuera de sus fronteras nacionales (especialmente para ataques dentro del territorio ruso);
Intento de influencia a través de Trump: The Atlantic escribió en julio que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Donald Trumple había pedido personalmente que convenciera a Elon Musk de reconsiderar su decisión;
Reacción oficial: Fedorov, quien dejó su cargo ministerial en julio de este año, y el propio Elon Musk aún no han hecho comentarios oficiales sobre esta información.
De Zelensky a Musk: la Orden de la Libertad
En el contexto de estas negociaciones, se observa un acercamiento en las relaciones entre Kiev y el empresario estadounidense:
Alta distinción estatal: La semana pasada, Volodymyr Zelensky otorgó a Elon Musk una de las más altas distinciones de Ucrania, la Orden de la Libertad (Orden Svobody);
Motivo del premio: El premio fue entregado a Musk por sus servicios personales en la protección de la vida y la libertad humana, así como por su contribución al desarrollo de las relaciones entre los pueblos de Ucrania y Estados Unidos.
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