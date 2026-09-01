El empresario y multimillonario estadounidense Elon Musk está dispuesto a permitir que las fuerzas armadas de Ucrania utilicen el sistema satelital Starlink para atacar objetivos en territorio ruso. Así lo informó el Financial Times (FT) citando a sus fuentes.

Las fuentes señalan que Musk comunicó esto en una conversación con el exministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, aunque recordó que la decisión final y definitiva debe ser tomada por la administración estadounidense, la Casa Blanca.

Restricciones, el factor Washington y la presión diplomática

Aspectos políticos clave en torno a este acuerdo:

La prohibición actual de Musk: Hasta ahora, Elon Musk prohibía estrictamente a Ucrania utilizar la infraestructura de Starlink fuera de sus fronteras nacionales (especialmente para ataques dentro del territorio ruso);

Intento de influencia a través de Trump: The Atlantic escribió en julio que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Donald Trumple había pedido personalmente que convenciera a Elon Musk de reconsiderar su decisión;

Reacción oficial: Fedorov, quien dejó su cargo ministerial en julio de este año, y el propio Elon Musk aún no han hecho comentarios oficiales sobre esta información.

De Zelensky a Musk: la Orden de la Libertad

En el contexto de estas negociaciones, se observa un acercamiento en las relaciones entre Kiev y el empresario estadounidense: