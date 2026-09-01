Turquía se une a los Acuerdos de Artemis para la exploración de la Luna y Marte

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Turquía se une a los Acuerdos de Artemis para la exploración de la Luna y Marte

El ministro de Industria y Tecnología de Turquía, Mehmet Fatih Kacir, firmó los Artemis Accords en una ceremonia oficial en la sede de la NASA en Washington. Según ixbt.com, este paso importante convierte al país en el 71.º participante del programa internacional destinado a la exploración de la Luna y Marte. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este acuerdo establece los principios fundamentales de la futura cooperación espacial. Entre ellos se incluyen áreas clave como la transparencia de las actividades, el intercambio de datos científicos, la asistencia a las tripulaciones espaciales en situaciones de emergencia y la protección de objetos espaciales históricos.

Desarrollo acelerado del programa espacial

El programa Artemis fue lanzado en 2020 por iniciativa de la NASA, el Departamento de Estado de EE. UU. y otros siete países fundadores. La ceremonia de firma actual se llevó a cabo bajo la presidencia de la NASA y coincide con un período de aceleración del programa espacial nacional de Turquía.

En los últimos años, Ankara ha registrado resultados significativos en el campo de la investigación espacial. En 2024, Turquía envió a su primer ciudadano al espacio: Alper Gezeravci realizó experimentos científicos en la Estación Espacial Internacional (ISS). También cabe destacar que el investigador Tuva Atasever realizó un vuelo en el vehículo suborbital de Virgin Galactic.

Futuros proyectos nacionales

Actualmente, la Agencia Espacial Turca trabaja intensamente en la preparación de AYAP-1, su primera misión lunar nacional. El país está tomando medidas prácticas para llevar a cabo sus futuros programas lunares.

Además, en el marco de la expansión de la cooperación internacional, el Congreso Internacional de Astronáutica está programado para octubre de este año en Antalya. Este evento servirá para fortalecer aún más la posición de Turquía en la industria espacial.

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Abror Shuhratov
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