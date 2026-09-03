Se conocen la fecha del próximo combate de Filip Hrgović y sus posibles rivales

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Se conocen la fecha del próximo combate de Filip Hrgović y sus posibles rivales

Tras su sensacional victoria sobre Moses Itauma en Londres, el nuevo campeón mundial de peso pesado de la IBF, el croata Filip Hrgović, ha aclarado sus planes y la fecha de su regreso al ring. Mike Coppinger, influyente insider de la revista «The Ring», reveló los detalles de su conversación con Keith Connolly, mánager del boxeador. Según él, el próximo combate del campeón está previsto para el primer trimestre de 2027.

El plan ideal: un combate de unificación contra el ganador del duelo entre Dubois y Wardley

La prioridad absoluta para el equipo de Hrgović es la unificación de los otros cinturones de campeón en la división de peso pesado:

  • Ambición de unificación: «He hablado en detalle con Keith Connolly sobre los planes de Filip Hrgović. En el escenario ideal, Filip apunta a un combate de unificación inmediato;

  • Rival objetivo: El equipo desea enfrentarse al ganador del choque entre Daniel Dubois y Fabio Wardley en el camino hacia el título de campeón indiscutible», señaló Mike Coppinger.

El obstáculo de la IBF: la amenaza de Frank Sanchez y un gran espectáculo en Croacia

Sin embargo, los planes podrían chocar con el estricto reglamento de la Federación Internacional de Boxeo (IBF):

  • Retador obligatorio: El talentoso e invicto boxeador cubano Frank Sanchez ocupa la posición de retador número uno en el ranking de la IBF. De acuerdo con las reglas de la federación, el campeón debe defender primero su cinturón contra el retador oficial;

  • Fecha de regreso: El equipo entiende que, muy probablemente, será necesario realizar primero una defensa obligatoria contra Sanchez. Se espera que el combate en el primer trimestre de 2027 (enero-marzo);

  • Noche de campeonato en casa: El insider destaca que, si Frank Sanchez es confirmado oficialmente como rival, es muy probable que este grandioso combate de defensa del título se organice en el país natal de Filip Hrgović, Croacia.

Recordemos que el pasado fin de semana, en un intenso combate en Londres, Filip Hrgović derrotó a la estrella británica en ascenso Moses Itauma por nocaut técnico en el noveno asalto, conquistando así el cinturón de campeón mundial de la IBF.

En su opinión, ¿cuál es el camino correcto para Hrgović: realizar primero una defensa obligatoria contra Frank Sanchez o pelear directamente contra el ganador de Dubois-Wardley por el título indiscutible? ¿Podrá Hrgović dominar esta categoría durante muchos años? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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