Una verdad inesperada revelada en el caso del bebé desaparecido en Karachi

Han surgido detalles inesperados en el caso de un recién nacido que supuestamente desapareció en Karachi, Pakistán. El médico jefe de un hospital privado informó que los exámenes médicos demostraron que la mujer no estaba embarazada cuando fue ingresada.

La jefa del departamento de ginecología del hospital, la Dra. Anjum Ara Hasan, lo anunció en un mensaje de video. El caso cobró relevancia tras los informes de que un recién nacido habría desaparecido durante un parto en un hospital del barrio de Nazimabad, en Karachi.

Según la Dra. Hasan, la mujer acudió al hospital por primera vez en febrero, afirmando tener tres meses de embarazo. Sin embargo, una ecografía realizada en ese momento no mostró signos de gestación.

Posteriormente, la mujer fue registrada en el hospital y acudió varias veces al servicio de urgencias para realizarse exámenes.

Varios documentos llamaron la atención

La paciente también presentó un informe ecográfico de otro hospital que indicaba que estaba embarazada. Más tarde, llegó a urgencias con dichos documentos y fue examinada por el médico de guardia.

Tras comprobar el ritmo cardíaco y otros parámetros vitales de la paciente, los médicos decidieron realizar una operación. Pero tras la intervención, se determinó que la mujer no estaba embarazada.

La jefa de ginecología también señaló que los registros médicos de la paciente en el hospital podrían haber sido falsificados. Afirmó que ella misma no examinó directamente a la mujer.

La Dra. Hasan añadió que se han obtenido conclusiones médicas y legales sobre el caso. Los resultados de laboratorio y los exámenes médicos confirmaron que la mujer no estaba embarazada.

Por el momento, la declaración del médico no aclara cómo desapareció el bebé ni por qué surgieron informaciones contradictorias sobre el embarazo.

Se esperan más detalles para esclarecer todos los aspectos del incidente.