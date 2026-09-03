Ronaldo en shock: su hijo gastó 9 millones de dólares en una semana

La estrella portuguesa del fútbol Cristiano Ronaldo estaría en shock tras enterarse de que su hijo gastó más de 9 millones de dólares en superdeportivos y otros artículos de lujo en una semana.

Así lo informó el medio « Haberler ».

Según los reportes, Ronaldo permitió a su hijo usar su tarjeta de crédito durante un tiempo. Sin embargo, una transacción de 1,8 millones de dólares llamó la atención del futbolista.

Posteriormente, revisó los demás gastos. Se reveló que su hijo gastó más de 9 millones de dólares en una semana en la compra de superdeportivos y varios objetos de valor.

Tras estos gastos masivos, se alega que Ronaldo contactó a su equipo para bloquear su tarjeta de crédito y restringir el acceso de su hijo a sus cuentas.

No obstante, esta información aún no ha sido Cristiano Ronaldo ni sus representantes confirmada oficialmente. Por ello, las cifras y detalles mencionados se consideran por ahora como alegaciones.

Como dato, el joven de 16 años Cristiano Ronaldo Junior juega actualmente en las categorías inferiores del club Al-Nassr.