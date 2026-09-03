Starlink entra en el mercado de Uganda con su Internet satelital de alta velocidad

Starlink, uno de los líderes en tecnología espacial, ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su Internet satelital de alta velocidad en Uganda, un país clave en África. Este paso permitirá mejorar la conectividad a Internet para la población, brindando acceso a una red confiable y de baja latencia, incluso en áreas remotas. Según ixbt.com, los usuarios ya pueden realizar pedidos y suscribirse al servicio a través del sitio web oficial de Starlink. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Recientemente, la red Starlink, propiedad de SpaceX, ha fortalecido significativamente su posición en el continente africano. La empresa había entrado anteriormente en los mercados de los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y la República Centroafricana. Para principios de 2026, se espera que el Internet satelital esté operativo en más de 20 países africanos, ampliando así su cobertura.

Expansión en el mercado africano y política de precios

La amplia difusión de los servicios de Starlink supone una seria competencia para los proveedores de Internet tradicionales de la región. En algunos países africanos, el costo del Internet satelital es incluso menor que el de los servicios ofrecidos por los principales proveedores locales. Por ejemplo, en Kenia, la tarifa mensual básica de Starlink es de solo 10 dólares, lo que ayuda a ampliar aún más la base de clientes de la empresa en la región.

Al mismo tiempo, SpaceX está dando pasos importantes para desarrollar no solo redes de Internet fijas, sino también la comunicación móvil. Esta semana se firmó un acuerdo oficial entre SpaceX y el grupo húngaro 4iG, especializado en telecomunicaciones y defensa, para lanzar el servicio Starlink Mobile. Se espera que esta colaboración lleve la calidad de los servicios de comunicación móvil e Internet a un nuevo nivel.