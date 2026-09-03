Rocket Lab lanza con éxito un nuevo cohete Electron al espacio

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Rocket Lab lanza con éxito un nuevo cohete Electron al espacio

Rocket Lab, una de las empresas líderes en la industria aeroespacial, ha llevado a cabo otra misión exitosa. Según ixbt.com, la compañía lanzó su cohete ligero Electron desde el cosmódromo LC-1B en Nueva Zelanda, colocando con éxito un nuevo aparato espacial en órbita terrestre baja. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta misión, denominada « Owl Around The World », marca el vuelo número 94 del cohete Electron en la historia de Rocket Lab. Este éxito confirma una vez más la estabilidad técnica y la fiabilidad de la empresa, fortaleciendo su posición en el mercado comercial.

El satélite StriX-9 en órbita

Durante este vuelo, el satélite StriX-9, perteneciente a la empresa japonesa Synspective, fue puesto en órbita con éxito. Este avanzado dispositivo se situó en una órbita terrestre baja a unos 575 kilómetros de altitud y ampliará significativamente las capacidades de observación de la superficie terrestre sobre Japón.

El nuevo aparato se une a la constelación orbital existente de Synspective para continuar con la observación remota de la Tierra mediante radar. Su misión principal es registrar de forma operativa los cambios superficiales en Japón y sus alrededores.

La importancia de la tecnología SAR

El satélite StriX-9 integra la tecnología avanzada de radar de apertura sintética (SAR). Esta tecnología permite obtener datos radiolocalizados precisos de la superficie terrestre, independientemente de las condiciones meteorológicas o la hora del día.

Los datos obtenidos son fundamentales para la planificación urbana, los grandes proyectos de construcción y el control estricto de las infraestructuras. También son útiles para responder rápidamente y evaluar las consecuencias en zonas afectadas por desastres naturales.

Perspectivas de cooperación a largo plazo

Esta misión representa el undécimo vuelo especial realizado por Rocket Lab para su socio japonés. Según los informes, Rocket Lab mantiene el estatus de operador de lanzamiento exclusivo para Synspective desde 2020.

La cooperación a largo plazo entre ambas partes continuará en el futuro. En particular, los socios han firmado un acuerdo para 16 misiones adicionales con el fin de poner en órbita los satélites restantes para el año 2030.

Rocket LabElectronSynspectiveStriX-9Espacio
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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