La madre de Messi reacciona a la retirada de su hijo: «Todavía estoy llorando»

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La madre de Messi reacciona a la retirada de su hijo: «Todavía estoy llorando»

La madre de Lionel Messi, Celia Cuccittini, expresó que su familia atraviesa momentos difíciles tras la decisión de su hijo de poner fin a su carrera en la selección argentina. Habló sobre esto en una entrevista con el periodista Adrián Pallares.

A sus 39 años, Messi anunció oficialmente el 31 de agosto que dejaba la selección argentina tras 21 años de trayectoria. El futbolista disputó su último gran torneo internacional en la Copa del Mundo 2026. Argentina perdió la final ante España, obteniendo la medalla de plata.

Aunque conocía la decisión de su hijo con antelación, la madre de Messi destacó que la noticia ha sido un golpe duro para toda la familia.

«Todavía estoy llorando. Aunque lo sabíamos de antemano, toda la familia está muy triste. Pero lo más importante es que él sea feliz», afirmó Celia Cuccittini.

También mencionó que el reciente fallecimiento de su esposo, Jorge Messi, ha hecho que este periodo sea aún más difícil para la familia. Celia recordó que su marido solía preocuparse por cómo sería la vida de Lionel tras retirarse del fútbol.

En su carta de despedida de la selección, Messi agradeció a su familia, entrenadores, compañeros y a todas las personas que lo acompañaron durante sus 21 años en el equipo nacional argentino.

Subrayó que cierra su etapa en la selección con un sentimiento de orgullo y tranquilidad.

Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina en un campo de fútbol sosteniendo un balón.

Como dato, Messi disputó 207 partidos con la selección argentina y marcó 125 goles. Es el máximo exponente histórico del equipo en ambos registros.

Aunque se ha retirado de la selección, Messi continuará jugando a nivel de clubes. Desde 2023, milita en el Inter Miami de la MLS.

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